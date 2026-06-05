La UNED en Gandia organiza un curso de verano que descifra la amenaza invisible de los microplásticos

La sede de la UNED a Gandia acogerá un curso de verano para entender la contaminación de los océanos desde una perspectiva científica y práctica. La cita es entre los días 1 y 3 de julio en l'Escola Pia, aunque también podrá ser en línea.

Un panel de expertos se reunirá en Gandia para analizar cómo estos residuos se han convertido en una amenaza directa para la salud y el medio ambiente. "La crisis del plástico ha entrado en una fase crítica: se estima que para el año 2060 se generarán hasta 265 millones de toneladas de residuos plásticos anuales", apuntaron fuentes de la UNED.

El curso contará con la participación de reconocidos académicos y científicos que lideran la investigación en química y medio ambiente: Pilar Fernández, Catedrática de Química (UNED); Juan Muñoz (CSIC); Begoña Jiménez (CSIC); Rosa Mª Garcinuño (profesora de la UNED); Mª Asunción García (doctora por la UNED); Rafael Muñoz (MITERD); Francisco Atiénzar, experto en ecología de las aves y profesor en el Centro UNED València; y Nuria Felis, experta en basura marina del TAEM Ciencias Ambientales del Ayuntamiento de Gandia.

El programa combina la ciencia con la concienciación, puesto que habrá 12 conferencias magistrales donde se explicarán los métodos de detección de microplásticos en alimentos y su impacto en la fauna; debates abiertos y sesiones prácticas, para conocer como se analizan estos contaminantes de la mano de profesionales.

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El curso está diseñado para adaptarse a todos los perfiles. Se puede seguir de manera presencial en Gandia o en línea, en directo o en diferido.