Villalonga felicita a su futbolista Marta Mascarell tras ascender a la élite nacional con el Valencia CF femenino

El Valencia Club de Fútbol femenino ha consumado su retorno a la élite del fútbol nacional. El equipo asciende a la LaLiga F Moeve, tras una temporada intensa, llena de retos y culminada con el ansiado regreso a la élite tras una emocionante eliminatoria de ascenso frente al Villarreal CF.

En las filas del conjunto valencianista dirigido por el técnico Mikel Crespo destaca la futbolista de Villalonga, Marta Mascarell, delantera que ha participado activamente en el éxito colectivo.

Recepción

El Ayuntamiento de Villalonga ha tenido a bien ofrecer una recepción oficial a su jugadora para felicitarle, en nombre de todo el municipio, por el ascenso. Ha sido en un acto celebrado este jueves lleno de emoción al que han asistido familiares y amigos de la deportista para demostrarle su apoyo incondicional.

Marta se hizo fotografías con los niños y niñas del pueblo que han estado presentes en el acto en una magnífica oportunidad para conocer de cerca a una deportista local y felicitarla por este gran éxito.

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El Villalonga Club de Fútbol también ha querido felicitar públicamente a Marta Mascarell por el ascenso con el Valencia CF femenino.