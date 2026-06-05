Villalonga trasladará la Llar Juvenil al antiguo pub El Lloc

El Gobierno de Villalonga tiene previsto acondicionar el local del antiguo pub El Lloc, situado en la calle Buixerques, de propiedad privada pero alquilado por el ayuntamiento, para trasladar allí la Llar Juvenil Xitxarra. A su vez, el actual espacio para jóvenes, situado a las afueras del pueblo, cerca de la piscina, se destinaría a museo, a oficina de información turística, o a ambas cosas, aunque todavía no está decidido.

Así lo confirmó el alcalde, Juanjo Sanchis, después de que el concejal del PP Rubén Femenía lanzara en el último pleno municipal la propuesta de que el ayuntamiento reconvirtiera este antiguo pub en un centro cultural musical donde, entre otras actividades, los grupos locales pudieran ensayar sin molestar a los vecinos. El alcalde contestó que esa función podría ser compatible con la de Llar Juvenil.

Con todo, Femenía mostró su inquietud por el hecho de que el ayuntamiento esté pagando desde abril un alquiler, con una renta mensual de 1.200 euros, así como haber abonado dos meses de fianza, sin que hasta la fecha el local tenga ninguna actividad.

El pub El Lloc, recordado por muchos en el pueblo, se cerró en 2022 tras dos gerencias y se puso en alquiler. Tiene licencia de bar y de local de ocio nocturno. Las quejas de los vecinos por el ruido que generaban fuera, en la calle, los clientes, además de la pandemia, con el cambio de hábitos en el ocio, fueron determinantes para su declive y posterior cierre.

Por su parte, la actual Llar Juvenil fue inaugurada en diciembre de 2018 siendo precisamente concejal de Juventud el actual alcalde. Está en un edificio que es una réplica de la antigua estación del Tren Alcoi-Gandia. Esa estación del “Xitxarra” estaba en un lugar que ahora ocupa el instituto de Secundaria , pero fue demolida. El alcalde considera que la Llar Juvenil queda muy lejos y la más céntrica ubicación del Lloc será mejor como punto de encuentro para los jóvenes.

Femenía, en cambio, no acaba de ver claro que se abone una renta de alquiler tan alta y considera que "se debería haber negociado mejor, una opción a compra, por ejemplo". También expresa sus reticencias a que adolescentes de 13 o 14 años entren en un local que tiene un pasado de pub, además de una barra y otros elementos propios de local de ocio, si bien valora que existan salas insonorizadas para los ensayos.

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El alcalde pide calma y responde que los técnicos están evaluando estas semanas cómo reformar el inmueble. "Tenemos presupuesto pero todavía hay que adecentarlo, limpiarlo y hacer algunas obras, por lo que la mudanza no será inmediata", apunta Sanchis.