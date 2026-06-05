La Vital acoge una nueva campaña de donación de sangre los días 11, 12 y 13 de junio en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana

El centro comercial La Vital, activo propiedad de MERLIN Properties en Gandía, acogerá los próximos 11, 12 y 13 de junio una nueva campaña de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de unas reservas estables y suficientes.

La acción se enmarca en una nueva edición de la iniciativa de donación impulsada en La Vital y recuerda la importancia de contar con reservas disponibles para atender intervenciones, urgencias y tratamientos médicos. Según subraya el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas.

Las donaciones se realizarán en dos unidades móviles instaladas junto al centro comercial, en la calle Ramón y Cajal, en los siguientes horarios: 11 y 12 de junio: de 17:00 a 20:30 horas y 13 de junio: de 10:00 a 13:30 horas. La participación estará abierta a cualquier persona que cumpla los requisitos habituales para donar, sin necesidad de cita previa.

Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se recuerda que la donación es un procedimiento seguro y ágil, que se realiza en pocos minutos y resulta clave para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos en el sistema sanitario.

Agradecimientos y obsequios

La organización ha previsto distintos agradecimientos para las personas donantes, entre ellos obsequios y descuentos en entradas de cine, como reconocimiento a su participación en la campaña.

Asimismo, las personas que participen podrán inscribirse en un sorteo de 100 euros en compras en el centro. Para ello, deberán facilitar sus datos al finalizar la donación en el punto de atención al cliente, situado frente a Rituals, en la planta baja.

La campaña de donación de sangre que acoge La Vital se ha convertido en una cita periódica en Gandia y en la comarca de la Safor con una respuesta sostenida por parte de la ciudadanía en sus distintas ediciones.

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En otras ediciones, esta campaña ha contado con una buena respuesta en Gandía, reflejo de la sensibilidad de la comarca con este tipo de iniciativas solidarias y vinculadas a la salud. Con esta colaboración, el centro vuelve a poner sus instalaciones al servicio de una acción de interés general vinculada a la salud y a la participación ciudadana. La campaña permanecerá abierta durante tres jornadas para facilitar la participación de las personas interesadas en donar sangre en Gandía.