Barx acoge el concierto de presentación del Ensemble Alberola MMCV antes de su gira por Chile y Europa

Ensemble Alberola MMCV, un grupo integrado por jóvenes clarinetistas de diferentes puntos de España y de otros países, actuará este lunes 8 de junio, a las 19 h, en la Casa de la Cultura de Barx. La actuación, dirigida por Vicente Alberola y Juanlu Puelles, contará con la participación especial del músico griego Petros Andreadis.

El público podrá disfrutar, de manera gratuita, de un concierto, que contará con un repertorio virtuoso, brillante y atractivo para todos los públicos, que podrán apreciar la riqueza sonora y la versatilidad artística de esta formación. De esta manera, la actuación servirá para presentar el trabajo realizado durante los últimos días en Barx por loa jóvenes músicos procedentes de Galicia, Madrid, la Comunitat Valenciana, Francia y Filipinas, entre otros lugares.

Por ello, esta cita musical constituye una oportunidad única para disfrutar del talento de una nueva generación de intérpretes reunidos en un proyecto artístico de carácter internacional que combina formación, convivencia y excelencia musical.

Este concierto, a su vez, marca el inicio de la gira internacional de esta agrupación musical, que, en los próximos meses, actuarán en distintos escenarios, como el prestigioso festival internacional de clarinete Clarifest de Chile, uno de los encuentros más importantes de Latinoamérica dedicados a este instrumento Por ello, la actuación supone un nuevo paso en la proyección internacional de este proyecto artístico y educativo, que reúne cada año a jóvenes intérpretes de diferentes países en torno a una propuesta basada en la excelencia musical y el intercambio cultural.

Trayectoria

Vicente Alberola es clarinete solista de la Orquesta Nacional de España y está considerado uno de los intérpretes españoles más destacados de su generación. El clarinetista compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica, por lo que es invitado regularmente a impartir cursos y clases magistrales en conservatorios y festivales internacionales.

Por su parte, Juanlu Puelles ha desarrollado una amplia carrera internacional, en la que ha formado parte de agrupaciones como la London Symphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Les Dissonances y la Macao Orchestra. Además de su actividad como intérprete, desarrolla una reconocida labor docente y es cofundador de Music Masters Course Valencia (MMCV).

El concierto contará también con la participación especial del clarinetista griego Petros Andreadis, que se trata de un músico de reconocido prestigio internacional que desarrolla una intensa actividad como solista, músico de cámara y profesor, que colabora habitualmente en proyectos artísticos y pedagógicos en distintos países europeos.

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La Academia Alberola MMCV, organizadora de este encuentro musical, reúne cada año a estudiantes de diferentes países y se ha consolidado como un referente internacional en la formación especializada de clarinete. Muchos de sus alumnos desarrollan actualmente su carrera profesional en algunas de las principales orquestas y bandas de España y del extranjero.