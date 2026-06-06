El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera

Un total de 6.789 vecinos y vecinas de la Safor se encuentran actualmente en lista de espera para acceder a una plaza en alguna de las nueve residencias de la comarca incluidas en la red vinculada al sistema público. El recuento, actualizado por la Conselleria de Servicios Sociales el 17 de marzo, incluye tanto centros íntegramente públicos como residencias mixtas, con plazas públicas y privadas. Por lo tanto, quedan excluidas las residencias 100 % privadas.

La Safor dispone actualmente de 421 plazas públicas en residencias para personas mayores, una oferta que apenas cubre el 6,2 % de la demanda existente en la comarca. Cabe señalar que algunas personas podrían haber presentado solicitud en más de un centro, lo que puede influir en el cálculo global de la demanda.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar la residencia comarcal prevista en Potries. El proyecto formaba parte del Pla Convivint, aprobado por la Generalitat Valenciana en 2021 con el objetivo de ampliar la red de infraestructuras de servicios sociales en todo el territorio. A esta actuación se sumaban también tres centros de día en Potries, Oliva y Tavernes de la Valldigna. Precisamente, Tavernes acogió este jueves una movilización a las puertas del consistorio para reclamar la puesta en marcha de estas infraestructuras, una reivindicación que ya reunió a decenas de personas en Potries el pasado mes de febrero.

Si se desglosan los datos por centros, cada residencia de la Safor registra una media de 750 personas en lista de espera. La residencia de Benirredrà es la que presenta mayor demanda, con 800 personas para 55 plazas públicas (132 en total).

En Daimús y Miramar, las listas de espera alcanzan las 795 personas para 80 plazas públicas (136 en total) y 38 plazas públicas (120 en total), respectivamente.

Los dos centros de Gandia, que cuentan exclusivamente con plazas públicas, registran 737 y 768 personas en lista de espera. En Oliva, 748 personas aspiran a 17 plazas públicas (84 en total).

En la Valldigna, el centro de Tavernes de la Valldigna dispone de 70 plazas públicas (124 en total), con 718 personas en lista de espera. En Simat, la cifra asciende a 722 personas para 17 plazas (84 en total), mientras que en Barx hay 705 personas para 55 plazas públicas (88 en total).

Tiempos de espera

La escasez de plazas provoca que los tiempos de espera en tramitación de urgencia se prolonguen hasta los 329 días en Barx. En otros municipios, los plazos también son elevados: 155 días en Benirredrà, 109 en Tavernes, 97 en Oliva, 91 en Daimús, 88 en Gandia y 30 en Miramar.

La portavoz de Servicios Sociales del grupo parlamentario PSPV en Les Corts, Silvia Gómez, y la diputada socialista saforense Romina del Rey han lamentado la falta de respuesta del Consell a sus preguntas sobre la actualización de las listas de espera y el estado del expediente de la residencia de Potries.

Denuncian que, pese a la situación, “el Consell del PP y Vox elimina cualquier referencia al Pla Convivint en nuestra comarca. Ni la residencia de Potries, que ya se encontraba en una fase avanzada del proyecto, ni las residencias previstas en Oliva o Tavernes de la Valldigna”. Añaden que “tampoco se han materializado las promesas electorales de Mazón como candidato del PP, incluida la fotografía frente al edificio del Patronato de La Font d’en Carròs para convertirlo en un centro de día”.

En palabras de las representantes socialistas, “estas infraestructuras son una necesidad urgente para toda nuestra comarca, por la dignidad de las personas mayores, para que puedan envejecer con calidad, acompañamiento y sin una soledad no deseada”.

Añaden que se trata también de una cuestión que afecta a las generaciones futuras, especialmente a hijos e hijas que asumen los cuidados, “con un peso que recae mayoritariamente sobre las mujeres”.

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Por último, sostienen que “este Consell demuestra una falta de transparencia y de apuesta por las políticas públicas, y vuelve a dejar abandonada la comarca”.