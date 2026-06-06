El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al Sol visto desde la Tierra. El mundo en general y, España en especial, van a vivirlo durante el atardecer del miércoles, 12 de agosto de 2026, con la particularidad de que es algo que no ha ocurrido en más de un siglo en la Península Ibérica, que tendrá el privilegio de ser el mejor lugar del planeta para disfrutar de este fenómeno. Tanto es así que la NASA televisará para todo el mundo dicho fenómeno desde el pico Javalambre de Teruel, a 2.000 metros de altitud.

Pero... ¿dónde y cómo sucederá este hecho histórico en Gandia y en el resto de la comarca de la Safor?

Para informarse bien se puede recurrir a la Agrupación Astronómica La Safor, fundada en 1994, con el fin de aglutinar a todos los aficionados a la astronomía y ciencias del espacio en esta zona y comarcas limítrofes. Su objetivo es potenciar la difusión de esta ciencia en cualquier ámbito social y cultural de manera activa y desinteresada. La AAS es la única asociación de estas características que existe en la comarca.

Consejos

Juan Bautista García Gimeno es el actual presidente de dicho colectivo desde este año, sucediendo en el cargo a un histórico como Marcelino Álvarez y a otros máximos dirigentes como Miguel Díaz y Javier Marigómez. El recién elegido cabeza visible de la agrupación explica que el primer contacto entre la Luna y el Sol será en Gandia y la comarca sobre las 19:39 horas. A partir de ese momento comenzará a taparse poco a poco el disco solar para llegar al máximo a las 20:33 horas. El eclipse del 99,9 % durará un par de minutos.

El mejor lugar para verlo en Gandia, destaca García Gimeno, será el brazo del Puerto, teniendo en cuenta que "el eclipse estará muy bajito porque ocurre al atardecer. Cualquier edificio o accidente geográfico que tengamos hacia el oeste, nos lo tapará. El disco solar empezará a destaparse 7-8 minutos antes de que se esconda el sol".

Imagen de un eclipse solar / Agrupación Astronómica La Safor

También hay otras opciones para divisar el fenómeno: el final de la playa de Daimús hacia Oliva, por el sur, porque las sierras montañosas están bastante alejadas. La sierra de la Font d'en Carròs, el pico Covatelles o el del Mondúber. Si el horizonte está despejado, estos lugares son buenos, subraya el presidente de la Agrupación Astronómica La Safor.

La sensación que va a tener la ciudadanía con el eclipse es, lógicamente, "de bastante oscuridad, incluso se llegan a ver las estrellas. También se notará un descenso de la temperatura. Si ocurriera a mediodía las gallinas se irían a dormir pensando que está anocheciendo. Todo ello porque cambian los ciclos", indica García Gimeno.

Esa misma noche, también es la de las perseidas

Por si fuera poco, advierte el presidente de la Agrupación, "esa noche tenemos el ciclo de las perseidas, es decir, la lluvia de estrellas, o sea, que después del eclipse cuando anochezca y durante toda la madrugada se podrá contemplar otro fenómeno espectacular. Vale la pena quedarse unas horas más en el mismo lugar donde vayamos a contemplar el eclipse".

Para ver bien el fenómeno del eclipse que viene hay que seguir una serie de instrucciones. La primera premisa es que la luz solar no se puede ver o mirar directamente. Hay que comprar unas gafas que filtren los rayos ultravioletas e infrarrojos.

Socios de la AAS han viajado por todo el mundo interesados por la astronomía / Agrupación Astronómica La Safor

Mirar el sol sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos, al igual que sucedería en un día cualquiera cuando no hay eclipse. Tampoco debe observarse con aparatos (cámaras, vídeos) o instrumentos (telescopios, prismáticos) que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes. También recomiendan evitar su observación con filtros no homologados.

Se aconseja estar sentado y no usarlas con aparatos ópticos, aunque sí pueden superponerse a las gafas graduadas de uso habitual. "No hay que hacer experimentos, sino tomarse muy en serio este tema", puntualiza García Gimeno, desde la Agrupación Astronómica La Safor.

Asesoramiento

El interés por la astronomía ha crecido en los últimos años y desde la Agrupación La Safor dan fe de ello. De hecho y de cara al eclipse del 12 de agosto, la entidad programa charlas informativas en el Centre Social de Marxuquera una vez al mes. Este domingo, 7 de junio, a las 10 horas, hay una prevista para asesorar a la gente. Es libre y gratuita. Durante la jornada, los asistentes podrán ver el sol con telescopios, preparándose para el eclipse, para que sepan qué hacer, cómo y dónde el día del eclipse.

Algunos ayuntamientos de la comarca y varios centros educativos también han contactado con la agrupación en busca de los mejores consejos sobre el eclipse.

Por otra parte, en el ámbito estatal, la AAS es una de las asociaciones de mayor prestigio, principalmente gracias a su boletín bimestral, Huygens, que se edita, ininterrumpidamente, desde 1996. Este boletín se envía a bibliotecas e institutos de la Safor con el fin de promocionar la astronomía y alentar el interés del público por esta ciencia. Además, llega a una gran parte de las asociaciones astronómicas de toda España, así como a los más importantes centros de investigación astronómica.

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La AAS lleva años difundiendo la astronomía en colegios e institutos, en semanas culturales organizadas en diversos municipios de la Safor, en talleres realizados en bibliotecas, mediante exposiciones fotográficas, conferencias u observaciones populares.