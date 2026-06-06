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Gandia acoge la Asamblea General de la Alianza Libre Europea para debatir los desafíos del continente

La primera teniente de alcaldía de Gandia y miembro del Comité Europeo de las Regiones, Alícia Izquierdo, y el teniente de alcalde Miguel Ángel Picornell han recibido a eurodiputados y representantes políticos

Recepción en el ayuntamiento de Gandia.

Recepción en el ayuntamiento de Gandia. / Àlex Oltra

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Gandia ha dado la bienvenida esta semana a eurodiputados y representantes políticos europeos con motivo de la celebración de la Asamblea General de la Alianza Libre Europea (ALE), un encuentro internacional que convierte a la capital de la Safor en punto de referencia del debate político europeo durante dos jornadas.

La primera teniente de alcaldía de Gandia y miembro del Comité Europeo de las Regiones, Alícia Izquierdo, acompañada por el teniente de alcalde Miguel Ángel Picornell, recibieron oficialmente ayer a las delegaciones participantes en el salón de plenos del ayuntamiento de Gandia. El acto institucional sirvió como bienvenida a representantes procedentes de diferentes pueblos y naciones europeas y, a su vez, puso en valor el papel de la ciudad como espacio de encuentro, cooperación y compromiso con los principios democráticos.

Durante su intervención, Izquierdo destacó la importancia de que Gandia haya sido elegida como sede de esta cita internacional, por lo que subrayó que este tipo de encuentros refuerzan la presencia de las ciudades en el proyecto europeo y, además, favorecen el intercambio de experiencias entre territorios con realidades diversas, pero retos comunes.

Principales desafíos

La Asamblea General de la Alianza Libre Europea reúne estos días a representantes políticos para abordar algunos de los principales desafíos que afronta Europa en la actualidad. Entre los asuntos que han centrado el debate destacan la defensa de la democracia, el fortalecimiento de la paz y la convivencia, la protección de los derechos sociales y el impulso de políticas orientadas a garantizar una mayor cohesión territorial entre regiones.

El consistorio recalca que la celebración de este evento supone una oportunidad para proyectar internacionalmente la imagen de Gandia como una ciudad abierta, europeísta y comprometida con el diálogo institucional. Además, permite generar vínculos de colaboración entre administraciones y contribuir al intercambio de ideas y propuestas para afrontar los retos comunes del continente.

Noticias relacionadas

La recepción institucional forma parte del programa oficial de actividades de la Asamblea General de la ALE, que durante dos días reúne en Gandia a responsables políticos e institucionales de distintos territorios europeos con el objetivo de consolidar a la ciudad como escenario de debate, participación y construcción de una Europa más cercana a la ciudadanía.

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