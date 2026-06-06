Gandia ya ha ejecutado la mayoría de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation

Los programas aprobados en Gandia con financiación de los fondos europeos Next Generation ya están en su mayoría ejecutados y justificados. Quedan algunas obras de rehabilitación de viviendas y a nivel de barrio, para las que se ha pedido una prórroga, y otras asociadas al turismo.

La Unión Europea aprobó estos fondos en julio de 2020, con una dotación de 750.000 millones de euros para el conjunto de los estados miembros. El objetivo era reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus y hacer que Europa sea más ecológica, más digital, más resiliente y que esté mejor preparada para los retos actuales y futuros.

En España se gestionan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todos los proyectos, si no hay cambios de última hora, deberán estar acabados el 31 de agosto de este año.

En Gandia se han movilizado en los últimos cinco años 28,89 millones de euros, de los que 25,31 millones fueron transferencias de la UE y hubo 3,59 millones de aportación municipal. Esta última representa el 12,4 % de la financiación total.

En total hay 24 programas finalizados y 4 están en ejecución. En estos últimos están las obras en viviendas y en el entorno de los grupos Ferroviarios y calle Safor, con un presupuesto de 7,5 millones, y el de la calle Benicanena, con 905.700 euros, aprobados en 2022.

El gobierno local reconoció que no le daría tiempo a acabarlos en mayo o en junio de este año, como estaba previsto, por lo que ha pedido al Ministerio de la Vivienda una prórroga, de tres meses para Safor y Ferroviarios, y de cuatro meses más para Benicanena, que está al 70 % de ejecución.

Las obras están destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas, la accesibilidad y el espacio urbano. En Ferroviarios el proyecto contempla ascensores exteriores, algo nunca visto en Gandia hasta la fecha. También se incluye la humanización de la calle Calderón de la Barca.

Además, están en ejecución sendos proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), uno, llamado "Gandia, turística, conectada y sostenible" (2,44 millones), aprobado en 2022, y otro, bajo el epígrafe "Gandia, turismo azul", de 2023, dotado con 2 millones de euros.

El primero pretende impulsar los atractivos de la Cova del Parpalló y el paraje natural Parpalló-Borrell; crear una zona inclusiva en el parque Joan Fuster; avanzar hacia el Destino Turístico Inteligente; y ejecutar obras entre la avenida del Grau y la calle Riu, sobre el puente de Sant Nicolau. El proyecto se redondea con acciones relacionadas con el estudio de la demanda y la gestión de datos que permitan detectar nuevos "targets" para el mercado turístico.

Entorno de la iglesia de Sant Nicolau. / Àlex Oltra

En el segundo se incluyen varias actuaciones, también inacabadas e incluso algunas sin empezar, como la restauración de la capilla de l'Assumpció, para servir como espacio de bienvenida a la ciudad a los turistas; la consolidación y restauración de las murallas del albacar del castillo de Bairén; las obras de la avenida de la Pau; crear un refugio climático en el paseo marítimo; adecuar una nueva zona de estacionamiento en la playa de l'Auir alejada del cordón dunar; la regeneración dunar de las playas de Rafalcaïd y Venècia; y la adecuación de viales en el Ullal de l'Estany.

Estos son los que faltan por hacer, pero en Gandia quedará para la próxima generación un considerable legado asociado a este último maná llegado de Europa, no por arte de magia sino gracias a una eficiente gestión política y técnica de captación de estas subvenciones.

Proyectos acabados

Entre las inversiones más voluminosas, además de las obras de rehabilitación de las viviendas ya mencionadas, destaca el primer PSTD (2,92 millones), de 2021, que incluyó la reurbanización de la avenida de la Pau; el corredor verde del barranco de Beniopa para evitar inundaciones (2,39 millones); el último lavado de cara que se hizo al Mercat Municipal del Prado para modernizarlo y mejorar su competitividad (1,68 millones); acciones en el Centre Històric Comercial, donde hábilmente se incluyó la ampliación del Pont Nou (1,41 millones); la reforma integral del Centre Social Marcel·lí Pérez (996.075 euros); el "skate park" de Roís de Corella y el circuito saludable intergeneracional (700.000 euros); instalación de puntos de recarga para vehículos en los párkings de Prado y Serpis, Urbalab y Mercat del Prado (153.525 euros); climatización del Teatre Serrano (268.149 euros); la mejora del Centre Esportiu del Grau en cuanto a calderas y placas solares (614.230 euros); y la adecuación de la pista de atletismo, sobre todo en materia de eficiencia energética, con 337.899 euros.

Barranco de Beniopa. / Levante-EMV

Otros proyectos menos cuantiosos, pero también importantes, han sido la digitalización de servicios municipales de atención al ciudadano (281.976 euros); iluminación de la Sala A del Teatre Serrano (31.540 euros); compra de una astilladora de ramas y troncos (218.578 euros); mejorar la climatización de la Fundación Padre Leandro Calvo (98.242 euros); creación de espacios saludables en el Raval y en la avenida del Grau, con 80.000 euros cada uno; Aula Mentor (28.500 euros); compra de libros para las bibliotecas (14.956 euros); ayudas para los Centros de Capacitación Digital de Urbalab y Plaza Xocolateres, con 24.500 euros cada uno; y el programa de hábitos saludables "En Moviment", con 75.000 euros.

Noticias relacionadas

Por otra parte, en la contratación de personal técnico para la gestión de los fondos europeos se han invertido 66.523 euros. Además, el Ayuntamiento de Gandia tiene una Oficina de Proyectos Europeos.