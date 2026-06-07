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El alcalde de Gandia, un 'runner' más en la 10k nocturna de la playa

El primer edil participa en una de las pruebas más emblemáticas de la ciudad junto a otros concejales

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junto a la concejalla de Turismo, Balbina Sendra.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junto a la concejalla de Turismo, Balbina Sendra. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

La 10K nocturna de la playa de Gandia reunió este sábado a miles de corredores y corredoras, no solo de la ciudad, sino también del resto de la Comunitat Valenciana e, incluso, de distintos puntos de España, que disfrutaron de esta cita deportiva en primera línea de playa.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, gran aficionado al deporte y habitual en compartir esta faceta en sus redes sociales, no quiso perderse la carrera. Tras dar el pistoletazo de salida, Prieto se sumó a la prueba deportiva, como ha mostrado en sus perfiles. Con la camiseta oficial de la carrera, el primer edil estuvo acompañado en todo momento por el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y la concejala de Turismo, Balbina Sendra. También llegaron a la línea de meta los tres juntos.

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Tampoco quisieron perderse esta cita deportiva los concejales populares David Ronda y Vicent Gregori.

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