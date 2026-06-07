Vaivén
El alcalde de Gandia, un 'runner' más en la 10k nocturna de la playa
El primer edil participa en una de las pruebas más emblemáticas de la ciudad junto a otros concejales
La 10K nocturna de la playa de Gandia reunió este sábado a miles de corredores y corredoras, no solo de la ciudad, sino también del resto de la Comunitat Valenciana e, incluso, de distintos puntos de España, que disfrutaron de esta cita deportiva en primera línea de playa.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, gran aficionado al deporte y habitual en compartir esta faceta en sus redes sociales, no quiso perderse la carrera. Tras dar el pistoletazo de salida, Prieto se sumó a la prueba deportiva, como ha mostrado en sus perfiles. Con la camiseta oficial de la carrera, el primer edil estuvo acompañado en todo momento por el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y la concejala de Turismo, Balbina Sendra. También llegaron a la línea de meta los tres juntos.
Tampoco quisieron perderse esta cita deportiva los concejales populares David Ronda y Vicent Gregori.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo