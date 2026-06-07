Ya hay fecha para reabrir la carretera entre Guardamar de la Safor y la playa tras el socavón que obligó a cerrarla hace dos semanas

Los vecinos y vecinas que utilizan habitualmente la carretera que conecta Guardamar de la Safor con la playa todavía tendrán que esperar unos días más para recuperar este acceso, cerrado al tráfico desde hace quince días a causa de un socavón.

Como informó este diario, el hundimiento obligó a cortar la circulación por motivos de seguridad mientras los técnicos de la empresa encargada evaluaban el alcance de los daños y se iniciaban los trabajos necesarios para reparar la vía.

El Ayuntamiento de Guardamar de la Safor ha señalado recientemente, a través de un comunicado, que desde que se detectó la incidencia se ha trabajado de forma coordinada con las empresas responsables y las administraciones competentes para agilizar la solución y restablecer cuanto antes la normalidad en este punto de conexión.

Desde el consistorio destacan además que se han realizado todas las gestiones necesarias para que la actuación no suponga ningún coste económico para las arcas municipales. Si se cumplen los plazos previstos, la previsión es que la carretera pueda reabrirse al tráfico en aproximadamente 15 días.

Mientras tanto, el ayuntamiento ha querido agradecer a los vecinos y vecinas «la paciencia, comprensión y colaboración» mostradas durante estas semanas, marcadas por las molestias derivadas del cierre y los cambios en la movilidad habitual.

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Alternativas

En cuanto a las alternativas para acceder en coche a la zona de playa, el consistorio recuerda que actualmente el recorrido debe realizarse a través de las playas de Daimús o Bellreguard, los accesos más próximos disponibles. Precisamente, estas rutas alternativas han sido utilizadas también estos días por el autobús escolar que traslada a estudiantes de estas localidades a distintos centros educativos de la comarca.