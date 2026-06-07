Vaivén
La huelga educativa se hace visible en el Corpus de Gandia
Un dolçainer luce un chaleco amarillo para reivindicar los derechos de los docentes
La huelga educativa indefinida está a punto de cumplir un mes. Desde el primer momento, el profesorado se ha movilizado en numerosos actos para reivindicar no solo sus derechos, sino también los del alumnado.
Las camisetas verdes y los chalecos amarillos han estado presentes de forma constante en todas las movilizaciones. La celebración del Corpus Christi en Gandia también se ha convertido en un espacio de reivindicación.
Durante esta festividad religiosa, que ha llenado las calles de la capital de la Safor a lo largo de toda la jornada, un dolçainer ha aprovechado su actuación para lucir un chaleco amarillo y, así, manifestar su apoyo a estas reivindicaciones.
El gesto ha sido aplaudido entre la comunidad educativa, que ha compartido la imagen a través de sus grupos y redes sociales.
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