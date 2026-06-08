Más de 150 profesionales participarán en el XXXII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística en el Campus de Gandia

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) se convertirá en la sede, del 10 al 12 de junio, del XXXII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP 2026). El encuentro reunirá a investigadores, docentes y profesionales del ámbito del periodismo y la comunicación para reflexionar sobre los desafíos actuales del sector en un contexto marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo informativo.

Bajo el lema “Periodismo y sociedad conectada: nuevas narrativas, nuevas responsabilidades", la cita prevé la asistencia de más de 150 congresistas procedentes de diversas instituciones de investigación.

Amplia representación nacional e internacional

El congreso contará con un total de 129 comunicaciones científicas aceptadas, donde se refleja un elevado nivel de colaboración académica en el que participan 242 autores y autoras. Las propuestas proceden de un total de 43 universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Università Roma Tre (Italia) o la University of Silesia in Katowice (Polonia).

Alianza estratégica con el sector turístico y cultural

Este encuentro certifica la posición de la ciudad como una destinación de primer orden vinculada con el turismo cultural, académico, gastronómico y de congresos (MICE). Con el objetivo de enriquecer la experiencia de los asistentes y promover el contacto con el entorno, el congreso incorpora un Pla Social diseñado para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbano local.

Como actividad de cierre, el viernes 12 de junio por la tarde se ofrecerán cuatro visitas guiadas voluntarias, de una hora y media de duración, por el centro histórico de Gandia para dar a conocer su historia e identidad.

Asimismo, para facilitar los desplazamientos y favorecer el consumo en el tejido urbano, se habilitará un servicio de autobús entre el Campus de la UPV y el centro de la ciudad.

Durante esta misma semana, los asistentes podrán disfrutar de una agenda local estrechamente vinculada con la gastronomía, la cultura y el ocio. Las actividades coincidirán con la celebración del 51º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia y Gastronomia el 10 de junio, la Fira Gastronòmica Tasta Gandia del 11 al 13 de junio y el ciclo Marquesa Concerts el 13 de junio.

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Las inscripciones y el programa completo se podrán consultar en la web oficial del evento.