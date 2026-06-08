Adriana Solanes Valero es sinónimo de podio: La atleta de Daimús del CA Safor Teika revalida el título en el Campeonato de España sub16

Adriana Solanes Valero lo ha vuelto a hacer. Ella misma habrá perdido la cuenta de la cantidad de medallas nacionales que acumula en el último año y medio. Este fin de semana ha ganado una nueva presea de oro como campeona de España en la prueba de los 3.000 metros lisos del Nacional de la categoría sub16 disputado en La Nucía.

Solanes Valero triunfó en una carrera bastante rápida con 17 atletas en competición. El grupo empezó a estirarse desde el principio, formándose un pelotón de 11 corredoras en las primeras vueltas, luego fue aminorando hasta quedarse en 5-6.

Con el cambio de ritmo, a falta de 1 kilómetro, solo quedaron 3. A partir de ahí, la atleta gallega, principal rival de Adriana, hizo un último cambio a falta de 800 metros, que solo aguantó la de Daimús. En el último 100, Adriana replicó a su adversaria y ganó la prueba.

Además, Adriana Solanes Valero es una o uno de las cuatro atletas, chicos y chicas, que consiguieron revalidar el título que defendían conseguido el año pasado en Gijón. El pasado mes de marzo ya fue campeona nacional en pista cubierta.

Multidisciplinar

La atleta natural de Daimús que en atletismo compite con licencia del CA Safor Teika, también es medallista nacional en campo a través (cross), acuatlón y duatlón, tanto individual como por equipos de clubes o con la selección de la Comunitat Valenciana.

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El Campeonato de España Sub16, celebrado este fin de semana en La Nucía, ha resultado toto un éxito deportivo y competitivo, con la consecución de dos plusmarcas nacionales y cuatro récords del campeonato, además de grandes marcas y varios dobletes, en una nueva fiesta del atletismo español vivida en el Estadi Olímpic Camilo Cano con sus gradas a rebosar.