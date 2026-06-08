Barx logra que la procesión en honor a la Divina Pastora sea declarada Fiesta de Interés Turístico Local

Barx está de celebración. La Procesión de la Divina Pastora ha sido declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico Local. Como adelantó Levante-EMV, la Hermandad de la Divina Pastora, que este año celebra su 25 º aniversario, llevaba meses trabajando para hacer realidad este reconocimiento. De hecho, la propia presidenta, Andrea Muñoz, reconocía que se trata de una procesión "singular", ya que la imagen de la patrona "se detiene delante de cada una de las casas de los vecinos y vecinas de la localidad para atender las peticiones o las ofrendas de los residentes".

Ahora la Generalitat Valenciana ha distinguido esta festividad en honor a la Divina Pastora. Concretamente, la ofrenda floral y la procesión a la patrona de Barx se celebran cada año durante las fiestas de agosto. Esta tradición se remonta a 1898, cuando nació como agradecimiento a la protectora por el regreso con vida de vecinos de Barx tras las guerras coloniales de Cuba y Filipinas.

Al terminar la procesión, Sant Miquel, patrón del municipio, y la Divina Pastora se encuentran rodeados por los vecinos del pueblo, en un emotivo cierre en el que se encienden cohetes de salida sin detonación final, en homenaje a las almas de los difuntos, cubriendo la noche de luz y chisporroteos.

La localidad ha recibido recientemente esta declaración, que el consistorio celebra como "una gran noticia", ya que, como recogen en un comunicado, "pone en valor nuestra tradición más querida y destaca la importancia que tiene para todo nuestro municipio".

El ayuntamiento reivindica que se trata de "un reconocimiento a la historia que hemos cuidado entre todas las personas, de generación en generación".

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, se ha desplazado recientemente a la localidad para celebrar este nombramiento que comporta que Barx "sea más conocido y valorado" junto a la alcaldesa, Ester Vidal, y el concejal Javier Cabanilles.

Celebración

La Divina Pastora no solo cuenta con su procesión durante las fiestas patronales, sino que la localidad también celebra un jornada durante las fiestas de Semana Santa y Pascua con una completa programación.

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La festividad comienza a las 7:30 horas con una despertà, seguida del tradicional almuerzo popular. A las 12:00 horas se celebra la misa, tras la cual tiene lugar una romería por las calles del municipio. La jornada concluye con una comida de hermandad en la Casa de la Cultura.