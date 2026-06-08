El concejal de Oliva Joan Mata se congratula por vivir en directo la visita del Papa León XIV a España

El concejal de Oliva, Joan Mata, ha tenido la suerte de haber podido vivir en directo la visita del Papa León XIV a España. Mata confiesa que "han sido dos días muy intensos en Madrid, de los que todavía necesitaré un tiempo para procesar y ordenar todo lo que han significado".

El político olivense, emocionado por haber presenciado un hecho histórico, explica que han sido "pocas horas de descanso, muchas de andar, pero todo ha merecido la pena. Nunca antes había ido a un encuentro con el Papa, y es una experiencia única y renovadora, sobre todo hacerlo acompañado de amigos de Oliva y de toda la Safor, de todas las edades y todas las parroquias. Un momento para conocernos mejor y compartir Fe y testigos. Verdaderamente enriquecedor".

Reflexión

Del Papa León XIV "destacaría aquello que ha comunicado con gestos. Una persona extraordinariamente humilde, que en la Vigilia de anoche dio protagonismo a los jóvenes, colocándose en un segundo plan muy significativo".

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Mata subraya que "hubo mensajes éticos que no pronunció, pero que estaban presentes: participación activa de inmigrantes provenientes de países en conflicto. Sin decirlo lo hizo presente. Un país de acogida con el corazón abierto. Qué gran ejemplo para los jóvenes!".