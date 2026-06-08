Vaivén
El concejal de Oliva Joan Mata se congratula por vivir en directo la visita del Papa León XIV a España
"Necesitaré un tiempo para procesar y ordenar todo el que ha significado", destaca el político
El concejal de Oliva, Joan Mata, ha tenido la suerte de haber podido vivir en directo la visita del Papa León XIV a España. Mata confiesa que "han sido dos días muy intensos en Madrid, de los que todavía necesitaré un tiempo para procesar y ordenar todo lo que han significado".
El político olivense, emocionado por haber presenciado un hecho histórico, explica que han sido "pocas horas de descanso, muchas de andar, pero todo ha merecido la pena. Nunca antes había ido a un encuentro con el Papa, y es una experiencia única y renovadora, sobre todo hacerlo acompañado de amigos de Oliva y de toda la Safor, de todas las edades y todas las parroquias. Un momento para conocernos mejor y compartir Fe y testigos. Verdaderamente enriquecedor".
Reflexión
Del Papa León XIV "destacaría aquello que ha comunicado con gestos. Una persona extraordinariamente humilde, que en la Vigilia de anoche dio protagonismo a los jóvenes, colocándose en un segundo plan muy significativo".
Mata subraya que "hubo mensajes éticos que no pronunció, pero que estaban presentes: participación activa de inmigrantes provenientes de países en conflicto. Sin decirlo lo hizo presente. Un país de acogida con el corazón abierto. Qué gran ejemplo para los jóvenes!".
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo