Oliva invierte 4 millones de la hucha del remanente en los últimos tres años al cumplir con las reglas fiscales

Por segundo año consecutivo Oliva cumple con las reglas fiscales que marca el Gobierno de España a los ayuntamientos y esto le permite seguir ejecutando inversiones con fondos propios a través del remanente de tesorería, es decir, de los ahorros generados con los impuestos de todos los olivenses, sin tener que reducir el gasto corriente. Es uno de los puntos en los que hizo hincapié este lunes el concejal de Hacienda, Mario Vidal, en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 30,4 millones.

El Gobierno de Oliva, formado por los partidos independientes PRO y UCIN, ha hecho los deberes en materia presupuestaria y esto ha supuesto destinar en los últimos tres años, en lo que llevamos de legislatura, 4 millones de euros para proyectos necesarios y beneficiosos para la ciudad.

Algunos ejemplos de esas inversiones a pulmón son equipar de mobiliario la Casa Cultura Salvador Cardona Miralles, en el antiguo Centro Olivense, que se inaugurará en breve (140.000 €); renovación de luminarias en la ciudad (1.795.735 €); reparación de la cubierta del trinquet, Pabellón de Deportes, frontón y campo de fútbol (100.000 €); reforma y ampliación de los vestuarios de la piscina (355.000 €); avanzar con los estudios topográficos y arqueológicos del Teatre Olímpia (130.000 €); adquisición de inmuebles para cumplir con el Plan Director del Palau Comtal (143.000 €); ampliación del cementerio en 372 nichos (470.000 €); acondicionamento del Centre Polivalent (402.800 €); mejoras y adecuación de la Llar dels Jubilats (121.000 €) o la reparación y puesta a punto de los jardines del Hort de la Bosca y CPC El Pinet, con 107.100 euros.

A todo esto hay que sumarle las inversiones con apoyo supramunicipal (Pla Obert, IVACE, fondos europeos Next Generation, Plan Edificant, entre otros) por valor de 14,5 millones. Entre estas acabar la citada Casa de la Cultura, reforma del Mercat Municipal, mejoras en los polígonos o las pasarelas sobre la arena de las playas.

El gobierno local, explicó Vidal, se marca varios objetivos con los presupuestos de este año. En primer lugar, seguir cumpliendo con las reglas fiscales, para mantener el ritmo inversor. Además de mejorar la agilidad administrativa en la contratación y reducir la tramitación de los pagos a proveedores y acreedores; fomentar la inversión en infraestructuras y patrimonio histórico; mantener el tejido asociativo local con una reserva de 544.000 € para subvenciones nominativas; seguir cubriendo con grandes contratos y convenios aquellos servicios que no lo tienen; y aprobar el presupuesto del año 2027, el último de la legislatura, en tiempo y forma, es decir, antes de que acabe este 2026, como sucedió con los dos primeros años.

Documentación para la oposición

Y es que los presupuestos para 2026 llegan con cinco meses de retraso, motivo por el que el concejal ya pidió disculpas, y se aprobarán en el pleno convocado para este miércoles. Vidal señala este año la oposición tendrá cinco días laborables para estudiar los números, sin contar con que ya se ha hecho una parte del trabajo con la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en el pleno correspondiente al mes de mayo.

Por tercer año consecutivo no contemplan subidas de impuestos y tampoco se piden créditos a los bancos. El ayuntamiento prevé recaudar 14,4 millones en impuestos directos y 600.000 euros más en indirectos. Por tasas y otros se consignan 3,4 millones y 11,7 millones en concepto de transferencias corrientes.

Los ingresos previstos por la venta de una parcela municipal en el polígono Brosquil, 861.304 euros (precio inicial de la subasta), se destinarán a patrimonio histórico.

En el lado de los gastos 16,7 millones se irán en personal. De ellos, 14,9 millones para los funcionarios, 511.700 euros para los cargos electos y 146.300 euros para personal eventual. El capítulo sube por la incorporación de la plantilla pactada en la nueva RPT, 6 agentes de la Polícía Local, un inspector y un arquitecto técnico. Además hay 12 millones para gasto corriente (la recogida de la basura y limpieza viaria se lleva un pico de 2,5 millones, y las playas otro millón más), y 1,4 millones en transferencias corrientes, entre otros.

En materia de subvenciones la principal entidad beneficiaria es la Associació de Comerciants d'Oliva, con 110.000 euros. Por otra parte, el ayuntamiento echa una mano a la Escola de Música, aportando 20.000 euros que había retirado la Generalitat.

Noticias relacionadas

El gobierno local ha introducido criterios de simplificación administrativa sobre los contratos menores y de poca cuantía, con el fin de reducir las facturas con reparos de legalidad, que en 2025 alcanzaron un volumen nada menos que de 3,6 millones de euros.