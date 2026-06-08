El deporte como altavoz de las reivindicaciones: Los docentes de la Safor se dejan sentir en la carrera atlética 10K de la playa de Gandia

"A pesar de que a algunos los pese, las reivindicaciones de los docentes están a todos los lugares: ¡¡Libertad!!". Con este texto exhibe la plataforma Docents de la Safor en Lluita una imagen en sus redes sociales en la que se ve a dos participantes en la carrera atlética 10K de la playa de Gandia portando una camiseta de la "marea verde", con la que se identifica a los docentes que continúan de huelga.

Visibilidad

Y es que los profesores aprovechan cualquier escaparate público para hacer visible su lucha por "mejorar la educación pública" dentro de este largo camino que han emprendido de defensa de sus intereses ante una negociación con la Conselleria de Educación que, de momento, no se concreta.

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También en el Corpus

La carrera nocturna del pasado sábado también sirvió de altavoz para los profesores y profesoras que secundan la huelga como lo fue el domingo la procesión del Corpus en Gandia, en la que se pudo ver a un músico con un chaleco verde alusivo a las protestas que lleva a cabo el colectivo de docentes.