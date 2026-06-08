El emotivo mensaje de un colegio de Simat de la Valldigna a las familias del alumnado: "Nos ayuda a sentir que no estamos solos y nos da fuerza hasta que se pueda negociar de una manera digna"

Las familias del alumnado se han convertido en uno de los principales apoyos del profesorado de los distintos colegios e institutos que mantienen la huelga educativa desde el pasado 11 de mayo. A lo largo de estas semanas, han hecho llegar numerosos mensajes de respaldo a una movilización que continúa activa.

Ahora, el claustro del CEIP Valldigna, de Simat de la Valldigna, ha querido responder con un mensaje de agradecimiento: «De todo corazón, gracias a las familias por todo el apoyo que nos estáis dando estos días».

El profesorado reconoce que el comunicado difundido por la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) en apoyo a la protesta «nos reconforta mucho y nos da ánimos para seguir adelante». Además, subraya que ese respaldo «nos ayuda a sentir que no estamos solos y solas y nos da fuerza para continuar hasta que se pueda negociar de una manera digna».

Los docentes insisten en que su lugar está en las aulas y explican que precisamente por ello mantienen la protesta. «Queremos que sepáis que donde mejor estamos es aquí, en la escuela, con vuestros niños y niñas. Ellos y ellas son el centro de todo esto y el motivo principal por el que seguimos defendiendo una escuela pública, de calidad y en valenciano», señalan.

Parte del profesorado del CEIP Valldigna participó el viernes en la manifestación convocada por las familias. Desde el claustro explican que acudieron quienes tenían asignada la representación para «hacer fuerza y dar voz a todas y todos». Al mismo tiempo, remarcan que esa presencia no resta valor al gesto de las familias: «Al contrario, nos ha emocionado y nos ha dado aún más energía para continuar».

Asimismo, recuerdan que la huelga —que también reivindica mejoras en las condiciones laborales— «no es solo una cuestión del profesorado». «Es una cuestión de todos y todas: maestros, familias y, sobre todo, de nuestros niños y niñas, que son y deben ser siempre los verdaderos protagonistas de la educación pública», añaden.

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Por último, trasladan su agradecimiento a la AFA por el apoyo, la comprensión y el cariño recibidos. «Gracias a vosotros por defender cada día una escuela pública de calidad y por cuidar de nuestros hijos e hijas con tanta vocación y cariño», concluyen.