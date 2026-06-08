Explosión de alegría en el Municipal La Runa: El Racing Rafelcofer Club de Fútbol asciende de Tercera a Segunda FFCV

El Racing Rafelcofer Club de Fútbol consuma el ascenso de Tercera a Segunda FFCV tras salir victorioso de la eliminatoria única que ha disputado ante el Atlético Benejúzar (Alicante).

Los coferers ganaron el partido de ida en campo contrario por 0-2 y este fin de semana han empatado, 1-1, en el de vuelta jugado en casa, haciendo valer la renta del primer encuentro.

El choque no fue nada fácil porque, encima, se adelantó el equipo visitante, pero los saforenses no perdieron la calma y acabaron logran su objetivo. El tanto del empate fue decisivo.

Al final, se desbordó la euforia en La Runa con una afición volcada con su equipo que llenó el campo como en las mejores ocasiones. Los seguidores locales demostraron su pasión por los colores.

Felicitación

El Ayuntamiento de Rafelcofer felicita al equipo por este gran éxito, tras una gran temporada con el técnico, Alfonso Monzó, al frente. La enhorabuena del consistorio también se extiende, como es lógico, a la directiva y, sobre todo, a una afición siempre fiel que ha estado con los jugadores y técnicos siempre.

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El Tavernes "B" también asciende

En esta categoría también ha logrado el ascenso el equipo de la UE Tavernes de la Valldigna "B" en calidad de campeón del grupo al término de la fase regular de dicha categoría.