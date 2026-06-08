Gandia celebra la cuarta edición de Auna Inclusió para visibilizar la diversidad funcional a través de la moda
El evento utilizó el arte y la música para promover la visibilidad de personas con diversidad funcional
El Espai Baladre de Gandia acogió el pasado viernes la cuarta edición de la pasarela de Auna Inclusió, un evento que ya se ha consolidado dentro del calendario de actividades de la ciudad y que tiene como objetivo fomentar la visibilidad y la participación activa de las personas con diversidad funcional a través de la moda, el arte y la música.
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la concejala de Bienestar Social e Inclusión, Inma Rodríguez, y otros miembros de la corporación municipal, asistieron a este acto, que ya se ha convertido en un espacio para reivindicar la inclusión social y poner en valor el talento, la creatividad y las capacidades de las personas participantes.
El evento contó con actuaciones, música en directo, invitados de honor y diversas sorpresas y convirtió la edición en todo un éxito.
Iniciativas que buscan visibilizar la inclusión
Auna Inclusió es una organización de Gandia dedicada a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. La entidad ofrece una atención diurna y residencial, donde brindan ayuda integral, cuidados especializados y apoyo a las familias.
Se encargan de gestionar programas como “Orienta Plus”, que ofrecen diagnóstico de empleabilidad, formación adaptada en competencias y acompañamiento. Y, recientemente, la institución fue reconocida en el marco del Programa Social de Empleo por su compromiso y trayectoria en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
Entre sus proyectos, han desarrollado múltiples actividades para fomentar el talento, el arte y la capacidad. Además de la pasarela, crearon su primera edición “Auna Mostra: Inclusió amb Art”, una muestra artística con obras inspiradas en las formas orgánicas y el legado de la célebre escultora británica Bàrbara Hepworth.
No solo abarcan ideas relacionadas con la moda, la música o el empleo, también apuestan por la vida sana. Junto con el Club de Correr El Garbí pusieron en marcha una iniciativa para promover el deporte como una herramienta de desarrollo personal, salud y cohesión social, cuyo objetivo fue facilitar el acceso al ejercicio en igualdad de condiciones.
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