Gandia ofrece nuevas ayudas para fomentar el deporte, la educación, la cultura y la atención social

Las portavoces del gobierno local, Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, han informado esta mañana los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.

En primer lugar, Izquierdo ha anunciado la aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras de las 29 becas del programa British Saturday School para el curso 2026-2027, una iniciativa incluida dentro del convenio existente con el British School Gandia.

Izquierdo ha recordado que el contrato suscrito entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria contempla un canon anual que regresa a la ciudadanía mediante diferentes programas de becas. En este sentido, ha destacado que durante el año pasado se consiguió ampliar el nombre de ayudas hasta lograr un valor global de 55.389 euros, repartido entre las becas del programa de verano y las del programa de los sábados. En sus palabras, “las ayudas aprobadas hoy corresponden al programa British Saturday School y ascienden a 26.999 euros, con un total de 29 becas valoradas en 931 euros cada una”.

En el ámbito social, ha destacado la aprobación de una subvención directa de 6.000 euros a ASTEA Safor, destinada al apoyo de actividades de ocio, formación, divulgación y sensibilización que desarrolla la entidad para las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. “Las asociaciones cumplen una función imprescindible en la construcción de una sociedad más inclusiva. Con este convenio reforzamos nuestro compromiso con las personas con TEA y sus familias”, ha señalado.

Además, la Junta de Gobierno Local ha acordado la concesión de una subvención directa de 45.000 euros a Cáritas Interparroquial de Gandia para el mantenimiento del centro de día para las personas sin hogar y al refuerzo de la atención de este colectivo durante los episodios de inclemencia meteorológica.

Según Izquierdo, “se trata de un recurso fundamental para garantizar una atención digna e integral a las personas sin hogar de nuestra ciudad. La colaboración entre administraciones y entidades sociales es clave para dar respuesta a las situaciones de mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, Sendra ha informado sobre la aprobación de la convocatoria de subvenciones para los clubes y entidades deportivas que participan en competiciones nacionales oficiales no profesionales, una línea dotada con 60.000 euros. La concejala ha indicado que estas ayudas “permitirán financiar los gastos vinculados a la participación en competiciones estatales, como desplazamientos, arbitrajes, alojamientos, inscripciones, material deportivo o servicios sanitarios”.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado solicitar a la Conselleria de Sanidad una subvención de 20.000 euros para impulsar los programas de promoción en la salud y el acceso a los servicios sanitarios para las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa permitirá reforzar las acciones municipales de salud comunitaria e intervención social desarrolladas desde el ayuntamiento. Como ahora el programa “Encaixem”, que es la continuación del programa “Parlem”, una iniciativa pionera impulsada por el Ayuntamiento de Gandia que busca promover el bienestar emocional de la juventud. “Gracias al trabajo desarrollado en el marco de “Parlem”, los profesionales destacaron una realidad cada vez más presente entre los jóvenes: la soledad no deseada y las dificultades para establecer vínculos sociales sólidos”, ha reiterado Sendra.

Respecto a la actividad deportiva, la concejala ha subrayado igualmente la concesión de una subvención nominativa de 7.600 euros a Units pel Bàsquet Gandia para colaborar en la organización del Basket Cup Gandia Pont de Maig y la Basket Summer Cup.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención nominativa de 6.000 euros a la asociación Entrecordes para la organización de la XIX edición del Festival de Guitarra de Gandia y del Concurs de Guitarra de Gandia.

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La concejala ha concluido que esta cita cultural se ha consolidado como “un referente dentro del panorama musical gracias a una programación que combina conciertos de prestigios internacionales, actividades formativas y espacios de promoción para jóvenes intérpretes”.