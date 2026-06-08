Joel Camarena y Soukaina El Khayami, ambos del Vicky Foods Athletics, triunfan en una 10K Nocturna Playa de Gandia by Bollo de récord

La decimocuarta edición de la 10K Nocturna Playa de Gandia by Bollo, celebrada el sábado pasado, logró récord de participantes, con más de 4.300 inscritos. El memorial a Toni Herreros, que este año ha estrenado patrocinador principal, sigue siendo un evento multitudinario que congrega a corredores llegados de varios puntos de España, en concreto este año de todas las comunidades autónomas de la península, y de 443 localidades diferentes.

Los ganadores fueron Joel Camarena, que paró el crono en 30 minutos y 36 segundos, y Soukaina El Khayami, que lo hizo en 35.14. Ambos pertenecen al Vicky Foods Athletics. Camarena ya venció en la prueba el año pasado, y Soukaina fue la ganadora de la última Cursa de la Dona de Gandia Vicky Foods, una carrera que también organiza el CA Safor Teika.

El podio masculino absoluto lo completaron Blai Roca (Ironwill Pro), que fue segundo con 31.08, y César López (CE La Vespa de Novetlé), tercero con 31.21. En mujeres fue segunda Marta Ceperuelo (Vicky Foods-Oysho), con un crono de 36.26, y tercera Arancha Tejero (Dawako Athletic) con 37.10.

Joel Camarena, ganador de la 10K Playa de Gandia by Bollo / Àlex Oltra

Un año más hubo un sentido recuerdo a título póstumo para Toni Herreros, quien fuera vicepresidente del CA Safor Teika, con la presencia de su viuda, Amparo Victoria, y familiares. Entre los corredores estuvieron el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien también dio la salida a tiro de pistola, y los concejales de Deportes, Jesús Naveiro, de Cultura y Turismo, Balbina Sendra, así como los ediles del PP Vicent Gregori y David Ronda. El ‘speaker’ de la carrera fue el periodista Xavi Blasco.

Novedades

Este año hubo tres novedades principales. En primer lugar, un circuito más rápido después de su nueva homologación por parte de la RFEA. Los corredores salieron en dirección norte y, en solo una vuelta, regresaron a meta en sentido contrario, en un recorrido llano y sin apenas giros.

Además, con un ambiente veraniego y repleto de público en la mayoría de las calles. Antes de empezar mucha gente ya aguardaba en primera fila en el paseo marítimo para ver pasar a los protagonistas de la edición. A esto se suma el gran número de puntos de animación que dispuso la organización durante el recorrido, con charangas, batucadas, mascotas y discomóviles, algo muy valorado por los corredores.

En segundo lugar, contó con dos salidas diferenciadas; a las 21 horas se dio la de los tres primeros cajones (por debajo de 35 minutos, de 40 mn, y de 45 mn) y dos minutos más tarde la del último cajón, para aquellos que pensaban terminar la carrera por encima de los 45 minutos, diferenciados con un dorsal blanco. Además, como el año pasado, hubo prácticos para indicar el tiempo a los participantes.

La tercera novedad fue la incorporación de la categoría juvenil (nacidos en 2009 y 2010), que se sumó a las de promesa, junior, senior y veteranos, además de absolutos y clasificación local.

La campeona de los 10 kilómetros ya venció en la Crusa de la Dona de Gandia / Col·lectiu La Noria

Hubo un avituallamiento en el km 5, a cargo de alumnado de la escuela del CA Safor Teika, y en meta, repartido con la ayuda de miembros de la Associació de Veïns de Benipeixcar, a base de fruta, bebida y una completa bolsa del corredor, con productos de empresas colaboradoras. Y los participantes tenían acceso gratuito a la discoteca Eclipse esa noche.

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La organización quiere agradecer el esfuerzo de todos los voluntarios así como Protección Civil, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, Cruz Roja, brigadas municipales y personal de limpieza, para que la prueba resultara finalmente un éxito.