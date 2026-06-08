El Museu Arqueològic de Gandia inicia "Estiu al MAGa" con talleres de remedios naturales e historia

El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) acogió este pasado sábado la primera jornada de la iniciativa “Estiu al MAGa”, una propuesta por el departamento de Arqueología y Patrimonio, con la colaboración de la Marellà, espacio artesanal y etnográfico, que combina visitas guiadas por la exposición “Els treballs i els dies” (en la Sala de Dones), con talleres participativos inspirados en los saberes y oficios tradicionales.

La iniciativa, como informó este diario, pretende acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía de una manera más participativa, didáctica y atractiva, con el fin de promover un recorrido por la vida cotidiana de las sociedades iberas y romanas.

En esta primera sesión, las personas participantes pudieron conocer mejor la exposición y elaborar alcohol de romero dentro de un taller dedicado a los remedios naturales. La concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, tampoco quiso perderse este taller.

La programación continuará el próximo sábado con una nueva visita guiada y un taller de esparto. Hasta el 25 de julio, los sábados por la mañana se ofrecerán actividades gratuitas relacionadas con la artesanía, los remedios tradicionales, el dibujo, la gastronomía romana y la elaboración de medallones romanos, entre otras propuestas.

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Las actividades requieren de inscripción previa.