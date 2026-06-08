El Museu Arqueològic de Gandia inicia "Estiu al MAGa" con talleres de remedios naturales e historia
Los pequeños podrán disfrutar durante la mañana del sábado diversas actividades gratuitas relacionadas con la sociedad romana
El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) acogió este pasado sábado la primera jornada de la iniciativa “Estiu al MAGa”, una propuesta por el departamento de Arqueología y Patrimonio, con la colaboración de la Marellà, espacio artesanal y etnográfico, que combina visitas guiadas por la exposición “Els treballs i els dies” (en la Sala de Dones), con talleres participativos inspirados en los saberes y oficios tradicionales.
La iniciativa, como informó este diario, pretende acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía de una manera más participativa, didáctica y atractiva, con el fin de promover un recorrido por la vida cotidiana de las sociedades iberas y romanas.
En esta primera sesión, las personas participantes pudieron conocer mejor la exposición y elaborar alcohol de romero dentro de un taller dedicado a los remedios naturales. La concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, tampoco quiso perderse este taller.
La programación continuará el próximo sábado con una nueva visita guiada y un taller de esparto. Hasta el 25 de julio, los sábados por la mañana se ofrecerán actividades gratuitas relacionadas con la artesanía, los remedios tradicionales, el dibujo, la gastronomía romana y la elaboración de medallones romanos, entre otras propuestas.
Las actividades requieren de inscripción previa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo