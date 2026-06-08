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Nuevo choque político en Gandia: Compromís estudia emprender acciones por las acusaciones del PP de utilizar recursos públicos para un acto de partido

Los populares utilizan el término "proetarra" para aludir a algunos de los participantes en el evento y los nacionalistas contestan que rectifiquen las "falsedades"

Una imagen de la mesa de ponencias de la asamblea europea celebrada en Gandia

Una imagen de la mesa de ponencias de la asamblea europea celebrada en Gandia / Compromís per Gandia

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Compromís y el Partido Popular protagonizan un enfrentamiento político en Gandia. Por un lado, el secretario general del PP, Vicent Gregori, pide explicaciones al "gobierno del socialista Prieto" tras las dudas surgidas sobre la financiación y el montaje del escenario utilizado en un acto político celebrado por Compromís el pasado viernes junto a sus "socios separatistas de Esquerra Republicana, EH Bildu, el BNG, Plaid Cymru, formación nacionalista de Gales y hasta un representante del brazo político del IRA, Sinn Féin".

Los populares destacan que el día anterior tuvo lugar el acto de clausura del curso de la Universitat Popular de Gandia (UPG), una actividad financiada con fondos públicos y cuya infraestructura se instaló de forma distinta a la habitual en ediciones anteriores. Un día después, "el mismo espacio acogió un acto político organizado por Compromís junto a los mencionados representantes".

"Pediremos responsabilidades porque los gandienses no tienen por qué pagar los actos internos de Compromís con sus socios separatistas y proetarras", han señalado desde el Partido Popular.

El eurodiputado Vicent Marzà, participante en el acto de Gandia

El eurodiputado Vicent Marzà, participante en el acto de Gandia / Compromís

La respuesta de Compromís no se ha hecho esperar. Los nacionalistas exigen al PP que rectifique las acusaciones falsas y aclare a quién está tildando de “proetarra”

"Consideramos intolerable la nota difundida por el Partido Popular, llena de insinuaciones falsas, acusaciones graves sin ninguna prueba y descalificaciones impropias de una formación que pretende gobernar una ciudad como Gandia", apuntan los socios de gobierno en Gandia.

En un comunicado público, desde Compromís aclaran que "la realidad es la contraria de la que afirma el PP. El escenario utilizado en el acto político del viernes no fue sufragado con recursos municipales. De hecho, la organización del encuentro internacional promovido por la Alianza Libre Europea (ALE) asumió el coste de esta infraestructura y facilitó que el Ayuntamiento pudiera aprovecharla el día anterior para el acto de conclusión de la Universitat Popular de Gandia, generando un ahorro de recursos públicos. Por lo tanto, aquello que el PP presenta como un supuesto escándalo es, en realidad, un ejemplo de racionalización de recursos y de colaboración que permitió reducir gastos municipales".

Resulta especialmente grave, según Compromís, que "el señor Gregori hable de presuntos delitos y de malversación sin aportar ni una sola prueba. Cuando se hacen acusaciones de esta magnitud, hace falta algo más que notas de prensa incendiarias y titulares fabricados".

La obsesión del PP

Compromís también exige al Partido Popular que aclare inmediatamente a quién se refiere exactamente cuando utiliza reiteradamente el calificativo de “proetarra”. Según la respuesta que doy el Partido Popular, Compromís se reserva el ejercicio de todas las acciones que considere oportunas en defensa del honor y la reputación de las personas y organizaciones afectadas.

Sorprende especialmente esta obsesión del PP para intentar ver irregularidades donde no hay. Quizás responde a una determinada manera de entender la política. Cómo dice el dicho, "se piensa el ladrón que todos son de su condición".

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Compromís "no necesita lecciones de transparencia de un partido que arrastra algunos de los mayores casos de corrupción y financiación irregular de la democracia española".

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