Nuevos retrasos en la línea C1 de Cercanías frustran a los viajeros de Gandia: "Tendría que haber llegado a mi trabajo ya hace un buen rato y aquí estoy"

Quejas, suspiros, incertidumbre y personas que se pasean por la estación y miran con impaciencia el reloj. Un día más, los retrasos en Renfe vuelven a estar presentes en perjuicio de los viajeros.

La línea C1 de cercanías con destino Gandia ha llegado casi veinte minutos después de su hora habitual durante las primeras horas de la maána. Por ejemplo, la salida desde València es a las 8:37 de la mañana, se detiene en Sueca alrededor de las 9:18 h y llega a Gandia sobre las 9:52 h. Sin embargo, en esta ocasión el tren ha llegado a su destino pasadas las 10:15 h.

Los pasajeros relataban el motivo del retraso o, al menos, lo que ellos creían. “Por lo que sé, el tren que venía a y 23 no ha llegado a su hora, hay veces que se retrasa. Se para y dan prioridad para que llegue el siguiente”, explica un usuario.

A pesar del nuevo plan desarrollado por Adif, la gente no llega a tiempo para cumplir con sus responsabilidades o acudir a sus propios compromisos. “Estos retrasos son un inconveniente, yo tendría que haber llegado a mi trabajo hace un buen rato y voy con retraso”, señala una pasajera.

“Esto al final nos perjudica a todos, porque no llegamos a tiempo a donde teníamos que llegar ni en el horario que teníamos programado”, recalca otra usuaria.

Para los pasajeros esta situación ya es prácticamente habitual en su día a día. “Es complicado, se da siempre. A veces es un retraso, mientras que otras es una avería o un problema técnico, pero al final siempre hay alguna cosa. Hace años que reclamamos una renovación de las vías”, explica Alejandro Ortega.

El descontento es evidente en esta usuaria. "Aquí tenemos la suerte de que hace relativamente poco que se han renovado las vías, pero los retrasos aún están presentes. Renfe ahora lo que hace es aumentar los plazos de devolución de 30 a 45 minutos de retraso y así estamos, todo un desastre”, concreta Ortega.

Los trenes no siempre llegan a su hora y, en muchas ocasiones, la gente coge el convoy anterior para ahorrarse sustos. “Si uno necesita hacer una gestión rápida y cuenta con el tiempo más preciso, puede ser eso un inconveniente, entonces la única alternativa es tomar un tren anterior para evitar imprevistos”, destaca John Fredi.

Cuando ocurren estos retrasos o fallos técnicos, algunos pueblos y ciudades no ofrecen opciones que faciliten a la gente llegar a su destino.“No suele haber alternativas. A veces existe la posibilidad de coger un bus en Gandia u otra zona, pero en Sueca, Aldaia o Tavernes no suele haber y eso es una complicación”, subraya Ortega.

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Por otra parte, la escasa comunicación y coordinación también aumenta la incertidumbre de la ciudadanía. Algunos viajeros se preguntaban entre ellos si conocían el motivo del retraso, pero la mayoría no sabía responder por la falta de conocimiento. “Solo hay un medio para obtener información de estas cosas y es por el grupo de comunicación de WhatsApp que tiene Renfe. En las estaciones hay mucha menos información”, concluye un pasajero.