Parabienes al alumnado y reivindicaciones del profesorado: Los docentes del IES María Enríquez de Gandia siguen en la lucha

La Asamblea del Profesorado del Instituto de Enseñanza Secundaria María Enríquez de Gandia exhibe músculo. En un acto más de los muchos que ha realizado durante el último mes con motivo de la huelga de docentes, una representación de los profesores y profesoras del centro han expresado en el patio dos sentimientos.

Por un lado, el profesorado del IES María Enríquez felicita públicamente al alumnado de Segundo Curso de Bachillerato que se gradúa al final del curso de este año. El acto de graduación se celebró el pasado viernes y allí estaba el profesorado para darles la enhorabuena a los estudiantes.

Protestas

Por otra parte, el profesorado se manifiesta, una vez más, en favor de las reivindicaciones que han llevado al colectivo a completar este mes de huelga indefinida por mejorar la educación pública.

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Según la Asamblea del Profesorado "la situación insostenible a que la Consellería ha abocado al profesorado, después de cuatro semanas de huelga sin mostrar interés a aproximar posturas y atender las reivindicaciones, provoca que las asambleas del profesorado muestren la necesidad de reivindicar las demandas en cualquier escenario.