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Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia renueva al ala-pívot Juanmi Molina y anuncia la baja del alero Marco Alejo

El nuevo proyecto liderado por el técnico Alejandro Mesa ya tiene a tres jugadores confirmados

Juanmi Molina, en acción, durante un partido de la pasada campaña en Gandia

Juanmi Molina, en acción, durante un partido de la pasada campaña en Gandia / UpB Gandia

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Salva Talens

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Gandia

El técnico y tres jugadores ya forman parte del nuevo proyecto de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027. Alejandro Mesa, que tenía un año más de contrato, es el entrenador, el norteamericano Jaden es el primer fichaje y el base Ferrando y ahora el ala-pívot, Molina, son los dos renovados.

Units Pel Bàsquet Gandía y Juanmi Molina han alcanzado un acuerdo para renovar su vinculación otra temporada más. A punto de cumplir 26 años, el almeriense cumplirá el tercer año con la camiseta de Proinbeni a las órdenes de Alejandro Mesa.

Molina ha sido uno de los fijos del equipo en el último curso, actuando como 4 en la mayoría de partidos con la máxima confianza del entrenador. Se trata de otro jugador de compromiso e implicación en el proyecto como lo es Luis Ferrando, también renovado.

Los que ya no están

En el capítulo de bajas, la última confirmada es la del alero Marco Alejo, que se desvincula del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandía. Desde el club le agradecen su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo defendiendo a Proinbeni esta temporada pasada en la Liga de Segunda FEB.

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También han causado baja el mejor jugador de la pasada campaña, el estadounidense, Kyle Greeley, y Craig, que llegó como refuerzo a principios del pasado mes de marzo. Ambos no seguirán en Gandia.

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