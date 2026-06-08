El talento del IES Veles e Vents ilumina la plaza Major de Gandia en el Día del Medio Ambiente

La plaza Major de Gandia acogió este pasado viernes la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con la proyección del video mapping “Ecolumen” sobre la fachada del ayuntamiento.

El evento congregó a muchas personas que pudieron disfrutar de una innovadora experiencia visual creada por los alumnos de Formación Profesional de Imagen y Sonido del IES Veles e Vents. A través de luz, sonido y animaciones digitales, la propuesta ofreció una reflexión artística sobre el cambio climático, la sostenibilidad y la necesidad de mantener el entorno.

La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, quiso agradecer la implicación y el trabajo desarrollado por los alumnos y los profesores de este centro educativo. En sus palabras, “ha sido un orgullo ver como el talento, la creatividad y el compromiso de los estudiantes del Veles e Vents ha llenado de vida la fachada del ayuntamiento con un mensaje de concienciación ambiental". Añade: "Iniciativas como esta demuestran el gran potencial de nuestra Formación Profesional y la importancia de invertir en una educación pública de calidad”.

Izquierdo también quiso destacar la colaboración del departamento de Cultura y de todas las personas que hicieron posible la iniciativa, así como la gran respuesta del publico asistente, a pesar de la lluvia.

Nuevas apuestas por el Medio Ambiente

El ayuntamiento de Gandia sigue en su apuesta por promover el Medio Ambiente y el patrimonio verde. Entre sus recientes iniciativas, el municipio ha impusaldo la plantación de un arbol por cada recién nacido en la ciudad. La acción pretende fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el entorno natural y fomentar la sostenibilidad.

Los árboles serán plantados en diferentes espacios verdes para incrementar las zonas de sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar la capacidad de absorción de CO₂. Además, el proyecto permitirá concienciar sobre la importancia de la conservación ambiental y el papel que ejercen los pequeños gestos colectivos en la construcción de ciudades más resilientes.

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Desde el ayuntamiento trabajan en el diseño y desarrollo de la iniciativa, que se integrará dentro de las políticas municipales de sostenibilidad y renaturalización urbana.