Tercer enfrentamiento político en Gandia entre gobierno y oposición por los 20 millones € de la contrata de los aparcamientos

El Ayuntamiento de Gandia adjudicará a una empresa la gestión de los tres grandes aparcamientos de la ciudad por un valor 20 millones € y un periodo de 25 años. Este tema enfrenta directamente al gobierno local (PSOE-Compromís) y al principal grupo de la oposición, el Partido Popular.

Un nuevo capítulo del serial, el tercero en un mes, se ha producido este lunes, 8 de junio. Víctor Soler y Guillermo Barber, del Grupo Municipal del PP, han comparecido en rueda de prensa para denunciar la "opacidad" con la que ha transcurrido la comisión de gobierno anteriormente celebrada para aprobar el tema con nuestros voto en contra, después de seis reuniones previas "a las que no hemos sido invitados y encima se han molestado por preguntarles".

El portavoz, Víctor Soler, explica que la memoria que le ha presentado el gobierno como aval de la adjudicación de la contrata "ofrece muchas dudas", añadiendo que "son informes que ha realizado una consultoría externa".

El líder de la oposición destaca que "estamos ante una operación financiera importante, que es la privatización de los aparcamientos de Gandia", por lo que asegura estar preocupado: "Nadie nos garantiza que no vaya a haber reequilibrios económicos, es decir, que el ayuntamiento tenga que salir al rescate de la empresa concesionaria si la cosa sale mal. El gobierno dice que no, pero deja abierta una puerta".

Un coche entra en el aprcamiento del Serpis de Gandia / Levante-EMV

Además, apuntan los populares, "en la memoria que nos han presentado se indica que el canon ingresado por la concesión se invertirá en actuaciones estructurales de la ciudad, sin especificar en cuáles".

El propio Soler reconoce que el acuerdo que ha existido hasta ahora para promocionar el comercio local a través de la utilización de los aparcamientos "ha funcionado", por lo que "no entiendo por qué ahora se va a regalar la gestión".

El PP considera, según sus concejales, que "se trata de un nuevo pelotazo de los socialistas, como ya se hizo en tiempos de Orengo llenos de errores, que es disponer de 20 millones de euros para gastar en el año previo a las elecciones".

El edil Guillermo Barber ha criticado "el mangoneo" del concejal de Hacienda, "que en un minuto se ha ventilado su intervención en la comisión", añadiendo que "estamos ante un crédito encubierto del gobierno socialista para tener dinero a un año de las elecciones al no poder pedírselo a los bancos".

Barber desvela que "el estudio económico que nos han presentado no contempla desviaciones económicas, pero ¿y si se producen?. Podría bajar el número de usuarios, por ejemplo. Nos han mostrado un informe en el que, según el gobierno, todo va a salir perfecto".

La contestación del gobierno

El regidor de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, ha respondido con contundencia a las declaraciones del Partido Popular sobre el plan de viabilidad para la concesión en un único paquete de la gestión de los tres aparcamientos públicos de la ciudad, lamentando "la persistencia de un relato basado en insinuaciones, alarmismo y desinformación que no se corresponde con la realidad del procedimiento".

Gregori ha subrayado que el proceso se encuentra actualmente en fase de exposición pública, "con total transparencia, garantías jurídicas y todos los informes técnicos y económicos necesarios", y ha negado categóricamente que exista ningún tipo de opacidad o irregularidad. "Hablar de pelotazo o de decisiones a puerta cerrada es simplemente faltar a la verdad e ignorar deliberadamente el funcionamiento administrativo de un expediente de estas características", ha afirmado.

En relación con las reuniones mantenidas, el regidor ha explicado que el trabajo técnico y político se ha desarrollado dentro de los espacios de la Comisión de Régimen Interior y de los canales habituales de trabajo institucional, recordando que "la participación no se mide por la cantidad de titulares, sino por la seriedad con que se abordan los expedientes".

Sobre las acusaciones de privatización y supuesto incremento de tarifas, Gregori ha sido claro: "ni se privatiza el servicio ni se crea ningún monopolio. Lo que se hace es ordenar y garantizar la viabilidad de un modelo de gestión que permita mantener un servicio público esencial las 24 horas del día con criterios de eficiencia y sostenibilidad". Así mismo, ha recordado que el pliego mantiene los descuentos vinculados al comercio local y unas tarifas reguladas.

El responsable de Hacienda ha calificado de "irresponsables" las afirmaciones sobre supuestos incrementos descontrolados o reequilibrios encubiertos, y ha explicado que el modelo planteado precisamente "elimina una carga estructural para las arcas municipales que en los próximos años podría superar los 39 millones de euros en reequilibrios concesionales". En este sentido, ha remarcado que la propuesta aporta "certeza financiera y estabilidad presupuestaria".

Una entrada al aparcamiento de la avenida República Argentina de Gandia / Levante-EMV

Gregori también ha respondido a las críticas sobre el canon anticipado y su destino, recordando que se trata de una operación plenamente prevista dentro del marco de la planificación económica municipal y con fines exclusivamente inversoras. "No hay ninguna caja oscura ni desviación de recursos. Hay inversión en proyectos estratégicos como Sanxo Llop, que es clave para el futuro económico de la ciudad", ha señalado.

Respecto a las acusaciones personales, el regidor ha lamentado el tono utilizado por el portavoz popular, afirmando que "atribuir mangoneo o hablar de pelotazos sin ninguna base documental es una manera muy pobre de entender la política municipal". Gregori ha defendido que todas las decisiones se toman con informes técnicos, criterios objetivos y fiscalización interna.

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Finalmente, ha criticado la actitud del Partido Popular, a quien ha acusado de "mantener una estrategia permanente de desgaste basada en la sospecha sistemática y en la crítica sin alternativa. Es legítimo discrepar, pero no lo es intentar bloquear cualquier proyecto con argumentos infundados sin aportar ni una sola propuesta constructiva para mejorar la ciudad", ha concluido.