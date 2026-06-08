Ximo Enguix Pachés, de Tavernes de la Valldigna, campeón de España de fútbol 7 con el Valencia CF de veteranos

El Valencia CF se ha proclamado campeón del Campeonato de España de Veteranos F-7, Torneo Solidario FEAFV 25/26 que se ha disputado este sábado en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas.

A pesar de sufrir a última hora las bajas por lesión de Juan Sánchez y Fernando Giner, el conjunto valencianista venció en los seis partidos disputados y se impuso en la final al Atlético de Madrid liderado por Solozábal por 2 goles a 0 (Míchel Herrero y Manolo).

Solidaridad

El Torneo Solidario organizado por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos y GOAL Xperience con la colaboración de la Fundación LaLiga y el Ayuntamiento de Alcobendas, reunió a grandes leyendas del fútbol español en una jornada cargada de emoción, compañerismo y recuerdos inolvidables.

En ese equipo del Valencia CF ha destacado la presencia del futbolista de Tavernes de la Valldigna, Ximo Enguix Pachés, quien ha cuajado un gran campeonato junto a Michel Herrero en el centro del campo valencianista.

Doble vertiente

Un campeonato, como comenta Ximo Enguix, que, aparte del futbol, sirve "para que nos reunamos los jugadores, hablar de como nos va todo en un ambiente de gran camaderia y unión".

Ximo Enguix Pachés tiene ahora 48 años, ha sido profesional como jugador y es entrenador. Acude al Municipal a ver todos los partidos de la UE Tavernes. Dejó de ser técnico por motivos familiares. Es una persona muy querida por los aficionados.