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Una bañera al lado del contenedor: el Real de Gandia pide civismo y colaboración para mantener limpio el pueblo

En los últimos días se ha multiplicado la presencia de trastos y de basura fuera de los contenedores

Basura y trastos viejos fuera de los contenedores en el Real de Gandia.

Basura y trastos viejos fuera de los contenedores en el Real de Gandia. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno del Real de Gandia ha hecho, una vez más, un llamamiento al civismo y a la colaboración vecinal a través de las redes sociales municipales para mantener el pueblo limpio. En los últimos días se ha multiplicado la basura fuera de los contenedores, así como trastos viejos, e incluso una bañera.

"Es intolerable esta suciedad y dejadez por parte de algunos vecinos", apuntaron fuentes municipales, y añadieron que "desde el ayuntamiento hacemos lo posible por mantener el pueblo limpio y a la altura de lo que se merece nuestra gente pero la tarea no es sólo nuestra, debe ser conjunta entre ayuntamiento y vecinos".

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Asimismo, el ayuntamiento recuerda que hay un servicio gratuito de recogida de voluminosos en los domicilios particulares, que se activa llamando al teléfono 96 286 61 56. También se pueden depositar en los ecoparques.

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