El Club Patinatge Daimús hace historia: Su patinadora Lía Vila Morell sube al podio en el Campeonato de España disputado en Gandia

La ciudad de Gandia acogió del 4 al 6 de junio el Campeonato de España de Patinaje Artístico en la modalidad de Solo Danza, una de las competiciones más exigentes del calendario nacional y que reunió a las mejores patinadoras del país.

El Club Patinatge Daimús contó con la representación de dos deportistas que realizaron una destacada actuación, demostrando el gran trabajo que se viene desarrollando en la entidad.

En categoría cadete, Martina Castillo García compitió el viernes en su primer programa, logrando clasificarse para la jornada final gracias. Al día siguiente disputó la danza libre, completando un excelente campeonato que le permitió finalizar en 13ª posición Desde el Club Patinatge Daimús felicitan a Martina por su esfuerzo, constancia y gran trabajo durante toda la temporada.

La medallista nacional del CP Daimús / Club Patinatge Daimús

La gran noticia llegó de la mano de Lía Vila Morell, quien compitió en categoría alevín. La patinadora realizó el jueves sus dos danzas obligatorias, obteniendo una magnífica puntuación que la situó provisionalmente en primera posición entre un total de 21 participantes. El viernes afrontó la danza libre, donde volvió a demostrar su talento y competitividad para finalizar el campeonato en una extraordinaria tercera posición, subiendo al podio para colgarse la medalla de bronce de España.

Este resultado supone un hito histórico para el Club Patinatge Daimús, ya que es la primera vez que un deportista de la entidad consigue subir al podio en un Campeonato de España. Un logro que refleja años de trabajo, dedicación y crecimiento deportivo.

La entrenadora, fundamental

Desde el club expresan su más sincera enhorabuena a Lía por este éxito que ya forma parte de la historia de nuestra entidad, así como reconocer especialmente la labor de su entrenadora de danza, Carolina Marchante, cuyo compromiso y profesionalidad han sido fundamentales para alcanzar este resultado.

Asimismo, se hace extensiva esta felicitación a todo el equipo técnico del club, que trabaja día a día para formar deportistas y seguir llevando el nombre del Club Patinatge Daimús a lo más alto del patinaje nacional.

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El campeonato de Gandía quedará ya para el recuerdo como una cita histórica para el Club Patinatge Daimús, que regresa a casa con una medalla de bronce y con la satisfacción de ver recompensado el esfuerzo de sus deportistas y entrenadores.