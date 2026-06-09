Empieza el baile: La UE Tavernes de la Valldigna presenta a su nuevo entrenador y anuncia la continuidad de uno de los capitanes
Carlos Sapiña ya es uno más del club "roget" y Joan Talens decide jugar una temporada más en el club de si vida
Pepe Juan
La UE Tavernes de la Valldigna celebra su primer acto oficial dentro de su proyecto de la próxima temporada. Se trata de la presentación oficial del nuevo entrenador, Carlos Sapiña. El técnico es presentado por el presidente del club de la Valldigna, Toni Hernández, y otros miembros de la junta directiva.
Un mister que llega con la máxima ilusión de seguir los pasos de su antecesor, Edu Palomares "Tomaca". La directiva, ya está trabajando para renovar a algunos jugadores e intenta realizar algún que otro fichaje, siempre en perfecta sintonía con el nuevo técnico.
Por otro lado, también se ha confirmado ya la continuidad en el equipo de uno de los capitanes de la UE Tavernes de la Valldigna, Joan Talens, que seguirá una temporada más.
Una institución en la UE Tavernes, querido por su pundonor y sacrificio. Siempre será recordado por su trayectoria y el golazo de la final de La Nostra Copa que le dio el histórico título de campeón a la entidad vallera.
Un clásico
Joan, un clásico del club, jugará un año más en el equipo de toda su vida. No ha sido fácil tomar una decisión como esta por los años que lleva en el fútbol, pero su amor al club y el aprecio que siente de los aficionados le han hecho recapacitar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo