Empieza el baile: La UE Tavernes de la Valldigna presenta a su nuevo entrenador y anuncia la continuidad de uno de los capitanes

La UE Tavernes de la Valldigna celebra su primer acto oficial dentro de su proyecto de la próxima temporada. Se trata de la presentación oficial del nuevo entrenador, Carlos Sapiña. El técnico es presentado por el presidente del club de la Valldigna, Toni Hernández, y otros miembros de la junta directiva.

Un mister que llega con la máxima ilusión de seguir los pasos de su antecesor, Edu Palomares "Tomaca". La directiva, ya está trabajando para renovar a algunos jugadores e intenta realizar algún que otro fichaje, siempre en perfecta sintonía con el nuevo técnico.

Joan Talens, uno de los capitanes de la UE Tavernes de la Valldigna / Pepe Juan

Por otro lado, también se ha confirmado ya la continuidad en el equipo de uno de los capitanes de la UE Tavernes de la Valldigna, Joan Talens, que seguirá una temporada más.

Una institución en la UE Tavernes, querido por su pundonor y sacrificio. Siempre será recordado por su trayectoria y el golazo de la final de La Nostra Copa que le dio el histórico título de campeón a la entidad vallera.

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Un clásico

Joan, un clásico del club, jugará un año más en el equipo de toda su vida. No ha sido fácil tomar una decisión como esta por los años que lleva en el fútbol, pero su amor al club y el aprecio que siente de los aficionados le han hecho recapacitar.