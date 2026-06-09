Éxito de participantes y organización en el XIII Torneig F8 Salvador Escrihuela-Quiles de la UE Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes celebró el pasado sábado 6 de junio una nueva edición del ya consolidado Torneig F8 Salvador Escrihuela-Quiles, que alcanzó este año su decimotercera edición con una gran jornada de fútbol base, convivencia y deportividad.

El torneo se disputó desde las 8:30 horas de la mañana hasta las 20:15 horas, momento en el que tuvo lugar la entrega de trofeos tras un intenso día de competición en el que participaron algunas de las escuelas más destacadas del fútbol base valenciano y autonómico.

Los equipos participantes fueron la UE Tavernes, Levante UD, Elche CF, CF San José, Patacona CF, Alboraya UD, La Marina Xàbia y At. Nazaret, ofreciendo un gran nivel deportivo durante toda la jornada en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Los campeones de esta edición fueron:

* Prebenjamín grupo azul: At. Nazaret

* Prebenjamín grupo rojo: Elche CF

* Benjamín grupo azul: UE Tavernes C

* Benjamín grupo rojo: Levante UD

* Alevín grupo azul: UE Tavernes C

* Alevín grupo rojo: UE Tavernes A

Carlos Espí acapara la atención

Uno de los momentos más especiales del torneo fue la visita del jugador vallero y mejor jugador sub23 de LaLiga, Carlos Espí, actualmente en las filas del Levante UD, quien compartió tiempo con los jóvenes futbolistas y asistentes, despertando una gran ilusión entre los participantes.

La familia Quiles

La entrega de trofeos estuvo presidida por la familia Quiles, junto a diferentes autoridades locales, en un acto que puso el broche final a una jornada marcada por el compañerismo, la pasión por el fútbol y el excelente ambiente vivido tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

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Desde la organización se ha querido agradecer la colaboración de clubes, familias, voluntarios y patrocinadores, cuyo apoyo hace posible seguir consolidando este torneo como una referencia del fútbol base en la comarca.