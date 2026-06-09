Fomento de Gandia reconoce la labor social de la Fundación Espurna con un nuevo galardón

La Sociedad de Fomento de Agricultura, Indústria y Comerç (Fomento AIC) ha otorgado a la Fundación Espurna el premio de reconocimiento social, una distinción, que se reparte por primera vez con el objetivo de reconocer la tarea de entidades y organizaciones que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo social de la localidad.

El acto de entrega contó con la asistencia del presidente de Fomento, el vicepresidente del Área Social y miembros de la junta directiva de la entidad, la presidenta de la Fundación Espurna y representantes de la sociedad civil gandiense y numerosas personas vinculadas al tejido asociado a la ciudad.

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, destacó el acierto de Fomento en impulsar este galardón y subrayó que la ciudad ha construido históricamente su cohesión social gracias a la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del tercer sector. En este sentido, señaló a la Fundación Espurna como una de las organizaciones más queridas y respetadas por la ciudadanía, así como un referente en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

El alcalde puso en valor el papel pionero de Espurna en la construcción de proyectos de vida para personas con diversidad funcional y defendió que toda persona tiene derecho a desarrollar plenamente sus capacidades y a participar activamente en la sociedad. Asimismo, destacó que la fundación ha sabido dar respuesta durante casi tres décadas a las necesidades de centenares de familias, por lo que se ha convertido en un modelo de integración social y comunitaria más allá de la Comunitat Valenciana.

La intervención también recordó la figura de José Pedro García Canet, fundador de la entidad y nombrado Hijo Adoptivo de Gandia, que hizo posible la creación de una organización que hoy desarrolla su actividad en ámbitos diversos como la ocupación protegida, los centros ocupacionales, los recursos residenciales, la restauración, la cultura y el deporte inclusivo.

Entre los ejemplos más visibles de esta labor, el alcalde destacó la tradicional Volta a peu de Gandia, una iniciativa que simboliza los valores de esfuerzo, superación e inclusión que definen a la entidad, que se ha convertido en una referencia para toda la sociedad de la localidad.

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Durante el acto se subrayó que iniciativas como esta demuestran la capacidad transformadora del tercer sector y su contribución hacia una sociedad más justa, cohesionada y solidaria.