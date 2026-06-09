Gandia cumple 47 años de hermandad con Francia y acoge a cinco alumnos de FP para que inicien sus prácticas en restaurantes del municipio
Los alumnos completarán su formación en cuatro semanas, al mismo tiempo que mejorarán el idioma y conocerán mejor la ciudad
Gandia acogerá a cinco estudiantes de Formación Profesional del Iycée Robert Bouron de Laval (Francia) para que lleven a cabo sus prácticas en los restaurantes del municipio.
La concejala delegada de Agermanaments, Liduvina Gil, y el profesor del Iycée Robert Bouron de Laval (Francia), Simon Bedouet, junto con cinco alumnos del centro, se han reunido con ellos para explicarles la tarea que desarrollarán los estudiantes de intercambio en la ciudad.
Gil ha destacado que se cumplen 47 años de la hermandad con la ciudad francesa, hecho que permite una nueva edición de este intercambio de experiencias. Ha señalado que los alumnos llevarán a cabo su tarea en los restaurantes Alquimia, Vins i Més, Ca Marc y Karlos Escoto y ha agradecido a los propietarios su implicación en esta nueva edición.
“Estas prácticas ayudan a completar su formación profesional durante cuatro semanas, al mismo tiempo que mejoran el dominio del idioma y conocen nuestra ciudad”, ha finalizado Gil.
Por su parte, tanto Bedouet como los alumnos, se han mostrado satisfechos por la acogida y han explicado que desean conocer nuevas formas de trabajo. También han destacado la importancia de este tipo de intercambios, que les permiten viajar y enriquecerse culturalmente.
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