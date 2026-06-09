Gandia recibe a los embajadores asturianos de la fideuà en la antesala del concurso internacional

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por las concejalas Balbina Sendra y Liduvina Gil, recibieron ayer en el despacho de la alcaldía a los propietarios del restaurante La Cantina de Villalegre, Pilar Meana y Miguel Garrido.

Este conocido establecimiento de Avilés (Asturias), fue el ganador del primer Campoonato de Asturias de Fideuà y este año participa en el 51º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia y Gastronomia, que se celebra mañana. Además, los responsables ofrecerán un "showcooking" – una muestra de cocina- de fabada el jueves que viene dentro del programa de la Fira Tasta Gandia.

El alcalde agradeció la tarea que llevan a cabo como embajadores “de nuestro plato estrella en Asturias” y les deseó mucha suerte de cara al concurso.

Más de 50 ediciones de concurso

La ciudad mantiene su apuesta por la gastronomía. Mañana, a las 18 horas, en el Moll dels Borja, será el epicentro de la celebración del 51º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia, una iniciativa que promueve el tejido gastronómico de la ciudad.

La edición de este año estará marcada por un récord de participación internacional. Cocineros procedentes de México, Italia, Francia, Colombia e, incluso, Nueva Zelanda formarán parte de una convocatoria que refuerza la proyección exterior de Gandia y su plato más típico: la fideuà.

El certamen llega con algunas novedades, como la incorporación de nuevos premios especiales. Asimismo, la ciudad ha dado un paso más en esta edición y ha incorporado su propio cóctel, “Fideuà de Gandia”, una creación de Diego Godía.

Promoción del tejido cultural

Sin embargo, el concurso de fideuà no es el único que forma parte de esta estrategia del consistorio. La cuarta edición de “Tasta Gandia” llega del 11 al 13 de junio para reforzar el vínculo entre la gastronomía y la cultura en el municipio.

Durante estas tres jornadas, la feria reunirá a restaurantes, chefs, productores, bodegas y empresas vinculadas al sector gastronómico y los asistentes podrán disfrutar de degustaciones especialmente preparadas para la ocasión por parte de restaurantes de Gandia y la Safor.

Además, la programación incluirá “showcookings”, donde los chefs prepararán los platos en vivo frente a la audiencia, así como degustaciones, catas, conciertos y actividades para todos los públicos.

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Y, entre las novedades de este año, la edición contará con un espacio dedicado a la literatura gastronómica, con la asistencia de chefs y autores que realizarán firmas y encuentros para ampliar la experiencia de los visitantes.