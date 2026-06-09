Un incendio de un vehículo en el Raval de Oliva afecta a varias viviendas y obliga a confinar a dos vecinas
Dos mujeres han quedado atrapadas temporalmente en sus domicilios debido al intenso humo y las condiciones de seguridad generadas por el fuego, pero no se han registrado daños personales
Un aparatoso incendio de un vehículo en el Raval de Oliva, en las inmediaciones del conocido restaurante El Pelut, ha provocado momentos de preocupación entre los vecinos que se encontraban en las inmediaciones. El fuego ha afectado a varias viviendas situadas frente al lugar del suceso.
El aviso se ha recibido sobre las 12.15 horas, cuando, por causas que todavía no han trascendido, un vehículo ha comenzado a arder. Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente agentes de la Policía Local de Oliva para asegurar la zona y atender la emergencia. Por su parte, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han llegado posteriormente, ya que en ese momento intervenían en otro aviso registrado en una localidad cercana.
Las llamas y el intenso humo han alcanzada las instalaciones eléctricas de las casas ubicadas enfrente, una situación que ha causado daños y ha complicado la situación de las personas que se encontraban en el interior. En concreto, dos mujeres que se encontraban en dos viviendas distintas no han podido salir al exterior durante los primeros momentos del incidente debido a las condiciones generadas por el incendio.
A pesar de la tensión vivida y de la preocupación por la proximidad del fuego, ninguna de ellas ha resultado herida, ya que han seguido en todo momento las indicaciones de los agentes para garantizar su seguridad. Los propios vecinos tambíen les han marcado las instrucciones al ver como el humo entraba en su vivienda.
Finalmente se ha conseguido controlar la situación y evitar que el fuego comportara daños personales. El incendio sí ha dejado daños materiales, principalmente en las instalaciones eléctricas de las viviendas afectadas y, a su vez, ha generado una gran expectación entre los vecinos del Raval.
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