El Natació i Esports Gandia logra seis medallas, mínimas nacionales y varias marcas destacadas en el XIV Trofeo Delfín de Sedaví

El Club Natació i Esports Gandia participó los días 6 y 7 de junio en el XIV Trofeo Delfín, celebrado en la piscina municipal de Sedaví de 50 metros, una de las competiciones más importantes del calendario autonómico que reunió a 853 nadadores y nadadoras pertenecientes a 36 clubes de toda España.

La expedición gandiense estuvo formada por un total de 67 deportistas, de los cuales 30 eran nadadores y 37 nadadoras, repartidos entre las categorías benjamín, alevín, infantil y júnior. Este trofeo abre la temporada de verano que disputa en piscina de 50 metros.

Entre las actuaciones más destacadas del fin de semana sobresalió la de Eric Tarrasó, quien consiguió la mínima para el Campeonato de España en la prueba de 50 metros espalda de categoría júnior con un registro de 29.35 segundos. Además, este tiempo supone un nuevo récord del club en la categoría de 16 años.

También se lograron dos nuevas plusmarcas de la entidad. Martina Goñi estableció un nuevo récord del club de 11 años en los 50 metros braza con un tiempo de 42.35 segundos, mientras que María Renú hizo lo propio en los 50 metros mariposa de 12 años, parando el cronómetro en 34.91 segundos.

Medallero

En cuanto al medallero, el Natació i Esports Gandia cosechó un total de seis metales. Raquel Martí se proclamó campeona en los 100 metros libres de categoría júnior, logrando la medalla de oro.

Las medallas de plata llegaron de la mano de Martina Goñi en los 50 metros libres benjamín y de Asier Gramage en los 400 metros estilos júnior.

Por su parte, las medallas de bronce fueron para Nathan Santos en los 50 metros libres infantil, Martina Goñi en los 50 metros braza benjamín y el relevo benjamín mixto de 4x100 metros estilos.

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Clasificación por equipos

Gracias al conjunto de resultados obtenidos durante la competición, el Club Natació i Esports Gandia finalizó en una meritoria octava posición en la clasificación general por equipos, confirmando el excelente trabajo realizado por deportistas y cuerpo técnico durante toda la temporada.