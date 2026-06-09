Oliva anuncia el primer concierto de la Fira i Festes 2026
La actuación será el próximo 19 de junio en el parque de la Estació, a las 23:30 horas, con entrada gratuita y abierta a todo el público
Oliva disfrutará próximamente del mejor rock pop español de la historia. El viernes 19 de junio, tendrá lugar la primera actuación del programa de Fira i Festes de Oliva 2026. Organizado por el departamento de Fiestas, dirigido por Álvaro Sánchez, la mítica banda española La Guardia llega al parque de la Estació a las 23:30 horas para hacer disfrutar a la ciudadanía de la mejor música de los años ochenta.
Una referencia musical en todo el país
Esta emblemática banda española de pop-rock fue famosa a finales de los años 80 y principios de los 90 y durante su trayectoria crearon temas muy conocidos que marcaron la historia musical, entre ellos “Cuando brille el sol”, “Mil calles llevan hacia ti” o “El mundo tras el cristal”.
Iniciaron su carrera en 1982 hasta que en 1997 se separaron. Sin embargo, sus caminos se juntaron de nuevo y en 2003 volvieron a los escenarios. Desde entonces, no han parado de crear música y en estos últimos años han lanzado discos como “Tumbado al borde de la luna”(2010) o “Buena gente” (2011). Su último disco en directo es “Ruta 40” (2025), donde repasan sus grandes éxitos, junto con la colaboración de otros artistas reconocidos.
Su sonido se caracteriza por fusionar el rock tradicional con melodías pop, country y folk. Además, han recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio élite Music al Grupo Ochentero (2025) y Reconocimiento y Homenaje en la Provincia de Granada (2026), entre otros.
Con más de cuarenta años de historia y un millón y medio de copias vendidas, la banda granadina es considerada uno de los grupos más importantes del país.
La actuación será gratuita y abierta para todos los públicos.
El ayuntamiento espera compartir una velada llena de ritmo, recuerdos y buen ambiente. Y señalan la velada como “una oportunidad única para revivir los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español y disfrutar de una noche de música en directo".
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo