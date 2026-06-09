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Oliva anuncia el primer concierto de la Fira i Festes 2026

La actuación será el próximo 19 de junio en el parque de la Estació, a las 23:30 horas, con entrada gratuita y abierta a todo el público

Un concierto en Oliva, en imagen de archivo

Un concierto en Oliva, en imagen de archivo / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Oliva disfrutará próximamente del mejor rock pop español de la historia. El viernes 19 de junio, tendrá lugar la primera actuación del programa de Fira i Festes de Oliva 2026. Organizado por el departamento de Fiestas, dirigido por Álvaro Sánchez, la mítica banda española La Guardia llega al parque de la Estació a las 23:30 horas para hacer disfrutar a la ciudadanía de la mejor música de los años ochenta.

Una referencia musical en todo el país

Esta emblemática banda española de pop-rock fue famosa a finales de los años 80 y principios de los 90 y durante su trayectoria crearon temas muy conocidos que marcaron la historia musical, entre ellos “Cuando brille el sol”, “Mil calles llevan hacia ti” o “El mundo tras el cristal”.

Iniciaron su carrera en 1982 hasta que en 1997 se separaron. Sin embargo, sus caminos se juntaron de nuevo y en 2003 volvieron a los escenarios. Desde entonces, no han parado de crear música y en estos últimos años han lanzado discos como “Tumbado al borde de la luna”(2010) o “Buena gente” (2011). Su último disco en directo es “Ruta 40” (2025), donde repasan sus grandes éxitos, junto con la colaboración de otros artistas reconocidos.

Su sonido se caracteriza por fusionar el rock tradicional con melodías pop, country y folk. Además, han recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio élite Music al Grupo Ochentero (2025) y Reconocimiento y Homenaje en la Provincia de Granada (2026), entre otros.

Con más de cuarenta años de historia y un millón y medio de copias vendidas, la banda granadina es considerada uno de los grupos más importantes del país.

La actuación será gratuita y abierta para todos los públicos.

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El ayuntamiento espera compartir una velada llena de ritmo, recuerdos y buen ambiente. Y señalan la velada como “una oportunidad única para revivir los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español y disfrutar de una noche de música en directo".

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