La plaza Tirant de Gandia gana zona verde y confort térmico con nueva estructura vegetal

En pleno verano, encontrar una zona de sombra es como dar con un auténtico tesoro. La plaza Tirant de Gandia trabaja para hacer frente al cambio climáitco y las olas de calor. Por ello, el consistorio ha instalado recientemente una protección solar verde junto a las oficinas municipales ubicadas en esta zona.

La intervención ha permitido transformar el entorno a través de la creación de una vuelta vegetal sobre una estructura metálica que genera sombra, mejora el confort térmico y contribuye a reducir el impacto de las altas temperaturas tanto en el interior de los edificios como en los espacios exteriores de uso ciudadano.

Esta actuación ha supuesto una inversión total de 175.000 euros, financiada parcialmente a través del Pla IRTA de la Generalitat Valenciana, y, a su vez, ha permitido ganar 450 metros cuadrados de nueva zona verde en un enclave estratégico de la ciudad.

Entre los beneficios de la iniciativa destacan la mejora del confort visual y térmico, la reducción del consumo energético, la disminución de la exposición a los rayos ultravioleta, la protección de los equipos informáticos y del mobiliario de oficina, así como la creación de un espacio exterior más saludable y accesible para la ciudadanía.

Asimismo, el diseño incorpora criterios de sostenibilidad e integración social, con el fin de configurar un corredor verde abierto y visible que favorece el uso seguro e inclusivo del espacio público. La actuación se completa con la incorporación de iluminación LED integrada que permitirá disfrutar de este nuevo bulevar vegetal también durante las horas nocturnas.

Durante la visita, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que esta actuación responde al objetivo municipal de “adaptar la ciudad a los nuevos retos climáticos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

“Este es otro ejemplo de cómo transformar los espacios de la ciudad en zonas agradables para ser habitadas. Espacios con sombra que cuentan con bancos donde poder sentarse y que, sobre todo, aportan confort a las instalaciones que tenemos en la plaza Echando”, ha afirmado Prieto.

El primer edil ha expuesto también que la actuación es compatible con la celebración de actividades y acontecimientos en la plaza, a la vez que incorpora nuevos elementos funcionales para la gestión del espacio público. “Será posible hacer acontecimientos en esta plaza y, de hecho, este corredor verde servirá también como una nueva zona de evacuación”, ha explicado.

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“Continuamos transformando espacios como la plaza Tirant en lugares más amables y llenos de oportunidades. En un momento en que el cambio climático afecta directamente la vida de las ciudades, continuamos trabajando para disponer de espacios que afrontan mejor las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas. Continuamos avanzando hacia una ciudad que, además de sostenible, gana espacios para toda la ciudadanía”, ha concluido el alcalde.