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El PP de Bellreguard denuncia que el ayuntamiento invirtió 60.000 euros en un "fondo" sin razón aparente

Los populares critican que no figuraba en la contabilidad hasta que ellos mismos lo "investigaron"

El alcalde, Àlex Ruiz, reconoce que pudo haber algún error contable entre 2023 y 2025 pero el dinero "nunca desapareció, obtuvo rendimientos y estamos decidiendo qué hacer con él"

Pleno de Bellreguard, en una imagen de archivo.

Pleno de Bellreguard, en una imagen de archivo. / J.C.

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La portavoz del Grupo Municipal del PP en Bellreguard, Marola Marco, denunció este martes, a través de un comunicado, tras la aprobación de los presupuestos para 2026, que el ayuntamiento contrató en junio de 2022 un "fondo de inversión" por valor de 60.000 euros de dinero público en una entidad bancaria local, con una rentabilidad mínima, de apenas el 0,5 %, y sin que hubiera ningún motivo aparente, mientras gobernaron PSPV-PSOE y Compromís.

Es más, este dinero no aparecía en la contabilidad municipal hasta que lo denunciaron e "investigaron" los populares. La situación fue detectada por el grupo popular durante el análisis de la liquidación del presupuesto municipal de 2023. En la revisión de la documentación económica, los concejales del PP observaron un descuadre cercano a los 60.000 euros y comenzaron a solicitar información al ayuntamiento para conocer el origen de esa diferencia.

Las investigaciones posteriores permitieron localizar el dinero en un fondo de inversión contratado el 16 de junio de 2022. Según la información facilitada por los servicios municipales, la inversión tenía una duración de tres años y una rentabilidad aproximada del 0,5%.

Marola Marco señaló que esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento de los recursos municipales. "Lo importante no es únicamente dónde estaba el dinero, sino que el ayuntamiento tenga perfectamente identificados todos sus fondos y disponga de la documentación necesaria para conocer cómo se gestionan", afirmó.

Marco añadió que fue el trabajo de revisión realizado por el grupo popular el que permitió detectar la existencia de estos 60.000 euros y aclarar su destino. "Nuestra obligación como oposición es fiscalizar la gestión municipal y comprobar que todos los recursos públicos están correctamente controlados. Eso es exactamente lo que hemos hecho", explicó.

Al respecto el alcalde, Àlex Ruiz, de Compromís, aclaró, en primer lugar, que no es un fondo, sino "un depósito garantizado" y que se firmó por parte del entonces alcalde socialista Joan Marco, con el aval de la tesorera y el secretario accidental del momento, "como una operación de tesorería".

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Reconoce Ruiz que "pudo haber algún error contable en estos años", ya que en 2023 entró un nuevo interventor municipal, pero que el dinero "nunca se perdió", de hecho tras el vencimiento en octubre de 2025 se recuperó con un beneficio de 1.163 euros, se ingresó en un depósito de renta fija, "y estamos decidiendo qué hacer" con esta cantidad.

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