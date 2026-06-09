El precio de la vivienda marca un nuevo máximo histórico en Gandia y Oliva y se mantiene en Tavernes de la Valldigna: "La gente llega ahogada para comprar"

«Ahogadas». Ese es el estado en el que llegan muchas personas que se plantean comprar un inmueble en Gandia, según describe el presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia, Javier Rocher. El precio de la vivienda vuelve a alcanzar un máximo histórico en la capital de la Safor durante el mes de mayo.

El precio por metro cuadrado en Gandia se situó en mayo en 1.695 euros, por lo que un piso de 90 metros cuadrados podría tener un coste de cerca de 152.000 euros, según los datos recogidos por un conocido portal de compraventa en internet. El coste se dispara un 14,2 % frente a mayo de 2025, aunque ha bajado un 0,3 % respecto a abril en algunas zonas.

El precio de la vivienda en Gandia ya se mueve en niveles récord en algunas zonas. En Benipeixcar y el Raval, el metro cuadrado alcanza los 1.406 euros, un 2,2 % más que en abril y un 33,2 % por encima del registrado en mayo de 2025.

En el centro de la ciudad, el coste se eleva hasta los 1.481 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 19,7 %. Por su parte, en Germanies el precio ya ronda los 1.512 euros, tras subir un 2,4 % respecto al mes anterior y un 11,9 % en comparación con mayo del pasado año.

La presión sobre los precios también se extiende a la costa. En el Grau de Gandia y en Venecia, el metro cuadrado se sitúa en 1.706 euros, un 0,6 % más que en abril, aunque todavía sin alcanzar máximos históricos. En el resto de la playa, el precio escala hasta los 2.791 euros por metro cuadrado, es decir, un 0,4 % más que el mes anterior y un 18,8 % por encima del nivel registrado hace un año.

Rocher subraya que Gandia ha alcanzado «su máximo histórico» en el precio de la vivienda, una situación que, asegura, está dificultando cada vez más el acceso a la compra. Según explica, incluso quienes cuentan con capacidad económica para adquirir una vivienda encuentran obstáculos para cerrar operaciones porque «el propietario quiere obtener el máximo beneficio».

Es ahí donde, como él mismo reconoce, entra en juego el papel de las inmobiliarias. «Cuesta cerrar un trato, por lo que intentamos hacer ver al propietario cuál es la situación real del mercado», señala. En este sentido, reconoce que alcanzar acuerdos resulta todavía más complejo cuando la negociación se produce entre particulares: «Cuando entran en juego los sentimientos, llegar a un acuerdo es más difícil. Por eso, es importante nuestro papel».

Pese a este incremento, Rocher considera que «en dos o tres meses habrá una corrección de los precios, que podrían bajar hasta un 10 %». No obstante, solicita a las personas interesadas que no esperen este tiempo, ya que «no hay suficientes viviendas y, tal vez, la compre otra persona». Añade: «Si les gusta una vivienda, es mejor que nos pasen la propuesta e intentamos que se llegue a un acuerdo».

Descenso en grandes ciudades

El presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia afirma que este descenso ya se ha notado en las grandes ciudades españolas, por lo que Gandia también vivirá este descenso. «Estamos en una etapa de corrección, pero esto no quiere decir que alcancemos los precios de hace unos años. Para revertir la situación, la clave es la vivienda pública o asequible».

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No solo Gandia ha alcanzado un mes más su máximo histórico. El coste del metro cuadrado en Oliva también ha crecido un 4,5 % respecto a abril y un 16,8 % en el último año, situándose en 1.637 euros. En el lado contrario se encuentra Tavernes de la Valldigna, que se sitúa muy lejos de su máximo histórico, que se alcanzó en julio de 2010, con 1.629 euros el metro cuadrado. En mayo rondó los 1.311 euros, por lo que se mantiene respecto a abril.