La primera falla de Bellreguard ya tiene representantes: madre e hija se convierten en las falleras mayores del nuevo ejercicio

La primera falla de Bellreguard ya conoce a sus primeros máximos representantes. La comisión Sotaia, que se inauguró durante este ejercicio fallero, ha nombrado a sus falleras mayores y presidentes para el próximo ejercicio. Sara Pellicer Sanchis ostentará el cargo de fallera mayor y su hija, Martina López Pellicer, será la primera fallera mayor infantil de la comisión. Por su parte, la presidenta de la falla, Carmen Alabort, vivirá junto a su hijo, Aleix Mahiques, la fiesta fallrea.

Como recuerda Pellicer, la idea de ser las máximas representantes no surgió de manera formal. Recuerda que diversos miembros de la comisión les propusieron que se presentaran al cargo. “Nos miraban y nos comentaban que debíamos ser las primeras representantes y finalmente así ha sido”, evoca.

Su momento más esperado llegó este pasado sábado con la pedida oficial. Un acto emotivo celebrado en su casa, en el que contaron con la asistencia de la presidenta y el presidente infantil, así como de miembros de la corporación municipal, como el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz. “Fue todo muy emocionante, porque fue el primer acto que pudimos disfrutar como falla”, evoca.

Para Pellicer, el hecho de ser la primera representante de la comisión supone una gran ilusión, pero, sobre todo, le entusiasma poder compartirlo con su hija. En sus palabras, “es una ilusión inmensa porque yo le he transmitido ese sentimiento fallero. Cuando ella tenía meses fuimos a la ofrenda de València y en 2025 también. Ya hacía unos años que me había pedido ser fallera mayor”.

Ahora ambas esperan con ansia todos los actos que aún les quedan como representantes de este ejercicio, especialmente su presentación. “Estamos muy emocionadas, ya queremos que llegue ese momento”, recalca.

La falla Sotaia, la primera comisión de Bellreguard

La Asociación Cultural Falla Sotaia es la primera comisión fallera de Bellreguard, una ilusión impulsada por una treintena de personas que, en palabras de su presidenta, busca “transmitir las tradiciones entre distintas generaciones”.

La falla tuvo tres meses, desde enero hasta marzo, para sacar adelante el ejercicio fallero de 2026 y Pellicer recordaba que a pesar de ser nuevos y no contar con una programación completa, querían que el pueblo pudiera observar la intención de la comisión con la fiesta fallera.

Como informó este diario, los miembros presentaron el 14 de marzo el proyecto en la plaza de la localidad y tres días más tarde se dirigieron a València para presencia la mascletà. La fiesta no acabó ahí, ya que el 18 de marzo, la comisión celebró su primer acto oficial: la Ofrenda a la Geperudeta, en la iglesia de Sant Miquel Arcàngel.

Cerca de 40 falleros y falleras asistieron con flores y, según destacó su presidenta, Carmen Alabort, la celebración fue todo un éxito. En sus palabras, “fue de categoría, mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar nunca. La gente se volcó con nosotros y fuimos más de lo que habíamos previsto”.

Este año, además, contarán con su propia falla. “Gracias a Pau Soler, un artista fallero de nuestro pueblo, contaremos con un pequeño monumento. Él se ha encargado de crearlo para que los falleros lo acabemos”.

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La comisión ya trabaja en este nuevo ejercicio: “Tenemos muchas ideas. Tenemos claros los actos que queremos hacer para los días de Fallas, pero no hay nada aprobado por ahora en reunión”.