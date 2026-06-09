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Retiran 16 kilos de plásticos y otros residuos en la playa de Piles en una jornada de voluntariado

La acción la organizaron el domingo la Concejalía de Turismo, SEO BirdLife y Ecoembes

Algunos de los voluntarios.

Algunos de los voluntarios. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El pasado domingo tuvo lugar en la playa de Piles una jornada de limpieza a cargo de voluntarios organizada por la Concejalía de Turismo, el proyecto Libera de SEO BirdLife y Ecoembes.

La actividad tuvo una gran acogida y tras ella se retiraron 13 kg de plásticos, 2,5 kg de papel y cartón, y 0,5 kg de otros residuos. Desde el ayuntamiento agradecen la participación para cuidar la playa y proteger la biodiversidad, y animan a la población a mantener las playas libres de basura.

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