Retiran 16 kilos de plásticos y otros residuos en la playa de Piles en una jornada de voluntariado

El pasado domingo tuvo lugar en la playa de Piles una jornada de limpieza a cargo de voluntarios organizada por la Concejalía de Turismo, el proyecto Libera de SEO BirdLife y Ecoembes.

La actividad tuvo una gran acogida y tras ella se retiraron 13 kg de plásticos, 2,5 kg de papel y cartón, y 0,5 kg de otros residuos. Desde el ayuntamiento agradecen la participación para cuidar la playa y proteger la biodiversidad, y animan a la población a mantener las playas libres de basura.