Semana grande de la gastronomía en Gandia y Oliva: "Ganar el I Concurs Internacional d’Arrossos Creatius no vale para nada si después no lo haces bien en tu restaurante"

EI Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d'Oliva, 51 ª edición del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia y IV edición de Tasta Gandia... Esta es la semana grande de la cocina en la comarca de la Safor.

Uno de los grandes protagonistas de los citados eventos es Amadeo Faus Moncho (Gandia, 1970) del restaurante Chef Amadeo. Lo es porque se ha proclamado campeón del I Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d'Oliva, celebrado este lunes en la ciudad. También por ser, además, miembro del jurado del 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia y, por si fuera poco, coorganizador, junto al ayuntamiento gandiense, de la cuarta edición de la Fira Tasta Gandia, en calidad de presidente de la Associació Comarcal de Gastronomia i Turisme, Destí Safor.

Amadeo Faus recibe la felicitación de un colega por ganar el concurso de Oliva / Salva Talens

El chef Amadeo ganó el lunes el primer premio del I Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d'Oliva con su plato "Gamba amb bleda i bacallà", con el arroz como ingrediente destacado. Recibió un cheque de mil euros, el diploma acreditativo y un lote de regalos de las firmas patrocinadoras.

Este no es el único éxito del restaurador gandiense a lo largo de su trayectoria. Ha ganado también, al menos dos veces, el Concurs Internacional de Fideuà de Gandia y otros certámenes de arroz al horno, arroz a banda o puchero: "Siempre hace ilusión el premio de un concurso porque, encima, lo consigues ante otros profesionales. Yo siempre que participo lo hago para ganar".

Subir es fácil, lo difícil es mantenerse

Dice Amadeo que le gustan "los concursos en los que presentas el plato, no las paellas ni las cazuelas", para añadir que "de nada valen los premios si después en tu restaurante no lo haces bien y los clientes se marchan decepcionados. Subir como la espuma es fácil, pero lo que cuesta es mantenerse".

El secreto, según Faus, "es el día a día, que la gente que viene al restaurante se marche a casa contenta. Yo intento ofrecer a los clientes que vienen a comer a mi establecimiento el mismo plato que he presentado a concurso. Ahí está la clave y eso es lo máximo".

El chef Amadeo, en acción, en su cocina del restaurante de la playa de Gandia / Levante-EMV

La charla con Amadeo Faus transcurre en el Moll dels Borja de la playa gandiense, donde este miércoles se celebra el 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia y durante esta semana también tiene lugar la Fira Tasta Gandia. Amadeo está al mando de un equipo de operarios que realiza el montaje para los eventos.

De los mejores de España

El presidente de Destí Safor afirma convencido que el concurso de fideuà es de lo mejor que hay en España: "Se hace aquí, en Gandia, donde podemos decir que la fideuà es un plato nuestro, creado por los pescadores del Grau. Eso no ocurre en otros lugares. Podemos decirlo con orgullo". Amadeo destaca que "es un concurso bien organizado, de la máxima transparencia y con un plato reconocido en todas partes".

El cocinero gandiense es jurado del concurso de fideuà: "Estoy encantado de serlo, aunque no pueda concursar. Para mí es un motivo de orgullo como plato emblemático que es la fideuà y hostelero de Gandia que soy". Añade: "La fideuà la llevo dentro. Tengo un restaurante en Andorra, donde presumo de cocinar la mejor fideuà de la zona. La gente viene adrede a comerse ese plato".

Amadeo Faus, en el montaje de la Fira Tasta Gandia que coorganiza Destí Safor / Salva Talens

Lleva ya un tiempo al frente de la Associació Comarcal de Gastronomia i Turisme, Destí Safor: "Somos algo más de 200 socios, pero hay muchos más bares y restaurantes en la comarca que podrían agruparse. Cuantos más seamos y más unidos estemos, mejor para todos".

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En su opinión, la colaboración con el Ayuntamiento de Gandia es necesaria y su apoyo es imprescindible: "La asociación tiene unos recursos que son los que son, por lo que sin la ayuda del ayuntamiento nada como esto (Tasta Gandia) se podría hacer".