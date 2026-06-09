Tigres de Gandia incrementa su marcha triunfal en la competición nacional de béisbol con su sexta victoria

Tigres de Gandia alcanza la media docena de victorias consecutivas en el Nacional de béisbol 2026 (Grupo Este). Este pasado domingo 7 de junio, el equipo de la Safor sumó un nuevo éxito a su casillero en la fase de grupos del campeonato al imponerse al Piratas de Valencia por 13-3.

Fue un partido muy cómodo desde el principio hasta el final ya que, al cierre de la segunda entrada, el marcador ya lucía un claro marcador de 6-0 a favor del equipo gandiense.

Nuevo fichaje

El holgado resultado permitió al manager de Tigres de Gandia probar a jugadores en diferentes posiciones de las que juegan habitualmente. Cabe destacar el debut del nuevo jugador, Gabriel Jiménez, el cual estuvo en lo alto del montículo a lo largo de un par de entradas.

En ataque se consiguieron 15 hits y como jugador destacado fue su tercer bate en ese partido, Spencer Hernández, que brindó el único Home Run del partido. En defensa se cometieron muchos errores, cinco, los mismos que se llevaban si se sumaban todos los errores cometidos en los cinco partidos anteriores.

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Las estadísticas

Tigres de Gandía acabó el partido con 15 Hits y 5 errores, por 0 Hits y 6 errores de Piratas Valencia. El equipo acumula en este campeonato 6 victorias y 0 derrotas, con un average de 74 Hits, 10 errores, 56 carreras a favor y 12 carreras en contra.