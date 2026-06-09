Trayectoria impecable: El Club de Fútbol Gandia cadete femenino asciende a Primera Caixa Popular Valenta como campeón de Liga invicto
El Ayuntamiento de Gandia felicita públicamente al grupo de jugadoras y técnicos por su brillante temporada
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, recibieron el pasado viernes en el salón de plenos al equipo cadete femenino del CF Gandia.
Un equipo que esta temporada ha ganado los 24 partidos que ha disputado en liga, con 118 goles a favor y solo 6 en contra, trayectoria que le ha permitido conseguir el ascenso de categoría como campeón invicto.
El alcalde felicitó las integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico por haber conseguido un hito al alcance de muy pocos equipos, destacando la importancia de compartir los valores del deporte y de llevar el nombre de Gandia allá donde han competido.
Dominio total
El CF Gandia de la Segunda Cadete Caixa Popular Valenta asciende a Primera tras dominar la competición en un grupo en el que ha tenido como rivales a clubes como el CD Alcoyano, segundo clasificado, o el CE la Font d'en Carrós, tercero.
También se ha enfrentado al Benigànim CF, Ciutat de Xàtiva C.F.B. 'A', Club Tenis de Oliva, P.D. Ayorense, C.F. Aielo, U.D. Ondarense 'A', Esport Base Moixent, U.D. Alginet, C.E. Alberic Anitín 'A' y C.E. Pobla Llarga 'A'.
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