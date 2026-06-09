Una treintena de restaurantes en el I Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva: Todos los nombres del cuadro de honor

Oliva ha sido este lunes la capital culinaria con el I Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva, en el que han participado 31 restaurantes, tres de ellos de México y Colombia, El evento se celebró finalmente en el parque de l'Estació

El Restaurante Chef Amadeo de la playa de Gandia con el chef Amadeo Faus al frente ganó el primer premio con "Gamba amb bleda i bacallà", que le propuso su mujer con el arroz de protagonista. Recibió el cheque de mil euros, el diploma acreditativo, además de un lote de regalos de las firmas patrocinadoras.

El segundo premio fue a parar al restaurante Nas de Valencia con el chef David Chulià que hizo un magnífico "Arròs de figatells i socarrat". En este caso, el premio estaba dotado con 500 euros, diploma acreditativo y lote de regalos de los patrocinadores.

El tercer premio fue para el Restaurante-Marisquería Civera de Valencia con el chef Sergio Montoya. Recibió el cheque de 250 euros, además del diploma acreditativo y el lote de regalos de los patrocinadores. Hizo un suculento plato denominado "Dos mares, un arroz" en el interior de un buey de mar.

El chef Amadeo Faus y su equipo posan con el primer premio en Oliva / Miquel Font

El jurado

El jurado estuvo presidido por Evarist Miralles, cocinero y formador de la red de CDT’s, además de Alejandro García, representante de Gastroliva, Silvia Sebastià, tesorera del gremio de Hostelería de Sueca y playas, David Pardo presidente de la Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, Dani Arnal director del CDT de Turismo Valencia, José Escrivà gerente del Restaurante Molí Canyar de Potries, Lluís Gregori, presidente de la Federació de Moros i Cristians de Oliva y Mario Roselló, cocinero del restaurante Ullal del Burro del Hotel Villa Emilia Boutique de Oliva.

El concejal de Turismo, Salva Llopis, agradeció a todos los participantes su presencia, en especial los llegados tanto de México y Colombia como de diversos puntos de España para participar en el evento, además de la labor realizada por Gastroliva para organizar este concurso gastronómico que "queremos que sea un referente para la ciudad".